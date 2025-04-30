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    電子遊藝場老闆組跳板機房助詐團 中央研究機構女研究員被詐1500萬

    警方查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、工作電腦等等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、工作電腦等等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    2025/04/30 15:47

    〔記者邱俊福／台北報導〕林姓電子遊藝場老闆涉嫌找來開設3C店的張姓友人，在北市租用民宅、商辦，籌組跳板機房，租給境外詐騙集團機房遠端跳板連線網路銀行使用，形成警方追查洗錢的斷點，前年造成1名中央研究機構女研究員被「假檢警」詐走逾1500萬元；刑事警察局偵二大隊第二隊去年底逮林、張等9人送辦，檢方將林、張2人聲押獲准，並於上月依詐欺、洗錢罪嫌起訴。

    警方調查，38歲林男為屏東地區一家電子遊藝場老闆，曾因從事詐騙集團車手被法辦，仍死性不改，前年下半年勾串在光華商場開設3C店的張姓電子工程師，由張男主導籌設跳板機房，先在台北市泉州街承租一樓平房作為機房地點，共架設19台伺服器，以及大批主機、網路設備等，提供30組IP，以每組IP每月3000元代價，租給詐騙集團使用。

    去年中旬，房東因機房噪音過大，要求林男等人搬離，林男便改承租台北市中正區一處商辦，陸續進行搬遷；警方清查，該機房共造成至少12名被害人，財損達3500萬元。

    警方說，前年9月間，1名6旬的中央研究機構女研究員接獲「假檢警」詐騙集團來電，先冒充地政事務所人員，謊稱有人冒其名欲貸款，證件遭盜用，隨後假冒檢察官要求須將存款轉到公證帳戶監管名義，讓該女研究員連續透過網路銀行轉帳12次，被騙走逾1500萬元。

    警方接獲報案後追查發現，詐騙集團連線網路銀行的IP，竟隱身台北市一處商辦，經長期蒐證，去年11月11日進行查緝行動，先後分別逮捕、通知林、張與旗下電腦工程師、行政、人頭等共9人到案，查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、工作電腦等等大批贓證物，訊後移送檢方偵辦。

    上月間，檢方將林、張，以及旗下林姓電腦工程師、張姓行政人員等4人依法起訴，其餘5人則不予起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方攻堅查察跳板機房。（記者邱俊福翻攝）

    警方攻堅查察跳板機房。（記者邱俊福翻攝）

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