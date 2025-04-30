5旬女網路交友論及婚嫁 匯款買房險被騙8萬美金

台中郭姓女子網路交友墜情網，對方要求買房結婚指示匯款8萬美金，所幸員警到場揭穿及時阻詐。（記者陳建志翻攝）

2025/04/30 14:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中50多歲郭姓女子，上月在網路上認識自稱在香港某外貿公司工作的網友「阿傑」，兩人聊天後以「老公、老婆」互稱，對方提議結婚買房，並將房子登記在她名下，要求郭女轉帳8萬美金到指定的外幣帳戶，郭女不疑有他前往銀行匯款，所幸行員察覺有異報警，員警到場一聽就是「假交友真騙財」的詐騙手法，勸說後讓郭女恍然大悟保住積蓄。

太平分局太平派出所警員柯逸華、張文彥，近日上午9點多接獲轄內銀行行員報案，指稱「有女子疑似遭到詐騙，請警方前來協助。」員警到場後詢問，郭姓女子才表示，上月中旬透過網路認識1位化名「阿傑」的網友，雙方加LINE聊天後，男子開始展開甜言蜜語攻勢，不久兩人就陷入情網，並允諾以結婚為前提交往。

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男子自稱在香港某外貿公司工作，從事金融交易許久，因與女子年紀相仿，想到台灣跟她定居一起生活，並提議要買房子並登記於郭女名下，還要她申請外幣帳戶，要求轉帳美金8萬元作為雙方買屋頭期款。

所幸銀行行員關懷提問後，警覺女子可能遇上詐騙，趕緊通知員警前來協助，女警柯逸華一看郭女手機對話內容，就是典型「假交友真詐財」的手法，現場請郭女傳訊息告知警察到場關心了，卻遭對方已讀不回，讓她恍然大悟真的遇到詐騙了，感謝員警和行員幫她保住積蓄。

太平分局分局長沈能成表示，詐騙集團通常會透過社群平台、交友軟體或即時通訊軟體，假扮俊男、美女，與被害人建立信任關係，每日噓寒問暖培養感情，等到誘騙被害人匯款後，隨即人間蒸發；再次呼籲，慎防網路上素未謀面的虛擬情人，若有任何疑問或發現可疑情事，請立即報警處理，並且要詳細查證避免上當受騙。

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