竹市議員黃文政、吳國寶詐領出席費4900涉貪 免關但褫奪公權

竹市議員黃文政。（資料照）

2025/04/30 15:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市議員國民黨籍黃文政、無黨籍吳國寶，因涉未出席市議會會議，卻事後補簽到，領取出席費、交通費及膳食費共4900元，違反貪污治罪條例案件，經新竹地檢署提起公訴；新竹地方法院今（30）日下午開庭宣判，認黃、吳兩人犯利用職務機會詐欺財物罪，黃處2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑5年，吳處1年8月徒刑、褫奪公權1年、緩刑3年。

黃文政、吳國寶都是現任的新竹市議員；其中吳國寶是五連霸議員，也是歌手張涵雅的丈夫。

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檢警調查，黃文政、吳國寶為新竹市議會第10屆（任期自民國107年12月25日起至111年12月25日止）、第11屆（任期自111年12月25日起至今）議員，為依法令服務於地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限的公務員。

但黃文政於新竹市議會第10屆第6次定期會議110年11月8日及22日開會，吳國寶於新竹市議會第10屆第6次定期會議110年11月3日及24日開會，都未出席當日會議或未參與當日會議議程，竟分別於會議結束後的不詳時間，各意圖為自己不法所有，利用事後補簽到之職務上機會，分別在簽到簿簽名，虛偽表示其有出席會議，致使不知情的議會承辦人員，誤以為兩人有實際出席，因而將每日出席費、交通費及膳食費款項共2450元，交付予兩人，黃、吳以此方式詐得兩天共4900元款項。

案經新竹地檢署檢察官指揮法務部廉政署移送偵辦。黃文政及吳國寶所為，各均係犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物罪嫌。檢察官於112年8月起訴時，認被告2人均於偵查中坦承犯行，並均已繳回犯罪所得，犯後態度尚佳，及犯罪所得低於5萬元等情，建請法官依法減刑並從輕量刑，給予被告2人自新的機會。

法院今宣判，黃文政利用職務機會詐欺財物罪，共貳罪，應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，並應向公庫支付30萬元。吳國寶犯利用職務機會詐欺財物罪，共2罪，應執行有期徒刑1年8月，褫奪權1年。緩刑3年，並應向公庫支付20萬元。

竹市議員吳國寶。（資料照）

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