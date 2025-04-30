靈骨塔投資詐1400萬拘禁舊愛曝光！ 警攻堅畏罪跳樓脊椎重創

警方說明靈骨塔詐騙集團犯案流程。（警方提供）

2025/04/30 14:34

〔記者許國楨／台中報導〕雲林縣李姓男子是竹聯幫成員，與熟悉銀行業務張女交往期間，以投資靈骨塔詐術行騙得手1400萬元，後來兩人拆夥反目，不甘遭李男拘禁的張女報案，詐團犯行因此曝光，案經刑事局智慧財產權偵查大隊循線拘提李男、張女等11人到案，李為逃避查緝還因此跳樓摔斷腿，全案檢方也在近日偵結起訴。

刑事局智財大隊副大隊長葉明鐘今天說明案情指出，該大隊偵二隊去年3月間接獲張姓女子（40歲）報案，稱遭具有竹聯幫青堂背景的李姓男子（34歲）拘禁，經報請雲林地檢署檢察官曹瑞宏指揮，與台中市警局少年隊、市刑大、嘉義市刑大、一分局等單位，合組專案小組偵辦，意外查出詐騙集團犯行。

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經查，李男在前年間認識熟悉銀行業務張女，得知張女與前男友有感情、財務糾紛，假冒雲林鄉代會主席助理名義，恐嚇張女前男友，並要求「生活賠償費」與「商討債務」費用，最終索得210萬元和解金，經此事後李男與張女正式交往同居，期間兩人合作成立多家空殼公司開始行騙。

其手法則是由張女假冒地政士身份，聲稱可代辦靈骨塔投資業務，向被害人收取「塔位劃位費」、「骨灰罈鑑定費」等費用，再以「操作負債比」等話術為由，誆騙被害人抵押房地產貸款，兩名退休民眾因此受騙投資，財損共高達1400萬元，不過張女事後欲與李男拆夥反目，衍生妨害自由的糾紛，進而讓詐團犯行曝光。

專案小組自去年底、今年初陸續收網，兵分七路在南投、台中、新北、台北、嘉義等地展開搜索行動，李男當時與妻子在南投埔里的住處，李妻聽到警方攻堅破門，趕緊高喊要李快逃，李男畏罪從透天厝四樓陽台跳下，導致左腿與脊椎重創。

此案警方帶回李男等涉案11人，其中除李有竹聯幫青堂背景外，還有共犯許男（50歲）、李男（24歲）、邱男（28歲）是竹聯幫天蠍堂、麒麟堂背景，全案查扣現金9.8萬元、銷售契約書、買賣定單、產權清查表、存摺、靈塔位永久使用權狀、手機等贓證物，詢後依組織、詐欺、妨害自由、恐嚇取財等罪移送法辦，檢方也在近日偵結起訴李男等7人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣現金等贓證物。（警方提供）

警方查扣現金等贓證物。（警方提供）

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