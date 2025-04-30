偷車賊狂飆國道還在服務區打盹 北市警用這方式不到4小時逮人

紀嫌在台北市文山區將停放在一處空地的轎車竊走後，沿路往國道三號南下狂飆逃逸，警方獲報調閱逾20支監視器並根據ETC扣款紀錄，循線將紀嫌逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/30 14:13

〔記者陸運鋒／台北報導〕紀姓男子昨天凌晨跑到台北市文山區，將停放在一處空地的轎車竊走後，沿路往國道三號南下狂飆逃逸，王姓車主醒來時發現愛車不翼而飛，連忙報案，專案小組警方調閱逾20支監視器並根據ETC扣款紀錄，循線查出紀嫌躲在關西服務區打盹，不到4小時將其逮捕。

文山警一分局今天表示，52歲王姓男子於28日晚間9時許返家時，將三菱轎車停放在萬安街住處附近空地後離去；由於王男車輛老舊曾被反鎖車外，所以車門並未上鎖，且習慣將鑰匙放置車內。

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據查，待業中的24歲紀嫌昨天深夜從新北三重住處，搭捷運到台北市萬芳社區站後下車，沿路測試路邊停放有無上鎖，直到昨晨發現王男車輛未上鎖又有鑰匙，於是將車輛開走後沿路往南下逃逸，而王男昨早準備上班牽車時，發現愛車不翼而飛，連忙向轄區派出所報案。

警方說，受理報案後成立專案小組，調閱該車沿途行經的20多支監視器，並根據王姓車主所提供的ETC即時扣款紀錄，研判竊賊沿著國道三號南下狂飆，並追查出其行蹤在關西服務區一帶，鎖定失竊車輛後隨即上前圍捕，將正在打瞌睡的紀嫌上銬逮捕。

警詢時，紀嫌稱因為想要躲債，才會隨機竊車代步，並一路往彰化老家開去，怎料不到4小時就被抓了，警詢後依竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，切莫心存僥倖、以身試法，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦、絕不寬貸。

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