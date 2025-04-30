桃園溫體牛肉店清晨遭槍擊 警方鎖定10名涉案男子

江男等人於25日清晨開車直搗店家大門口，直接從車內持槍朝店門連開多槍後離去。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/30 13:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區中正路1間專賣溫體牛肉的小吃店，本月24日清晨遭人持槍掃射，恐嚇意味濃厚，前晚同一批人也曾到店裡搗亂，桃園警方獲報後已鎖定10名涉案男子，主嫌為34歲江姓男子，犯案動機疑因感情糾紛而起，使用的槍枝為空氣槍。

該家小吃店前晚就遭一群男子闖入，進門就點名找老闆，直到警方趕抵才鳥獸散，豈料，隔天清晨就遭人開槍恐嚇，警方獲報依據監視器、車牌等，鎖定江男等10名涉案男子，並陸續通知涉案人到案中，初步調查開槍者與前晚到小吃店屬同一批人，使用的槍枝為空氣槍。

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據悉，主嫌江男疑似是被害人前妻的現任男友，被害人與前妻離婚已經3年，江男不僅在網路PO文抹黑，如今更登門鬧事，在犯嫌尚未繩之以法前，被害人及附近店家都心驚膽跳。

接獲投訴的議員余信憲質疑，整起事件犯嫌連續開了數10槍，子彈打完後甚至還從容更換彈匣繼續射擊，店家嚇壞立刻報警求助，但事發一1週都還未逮捕犯嫌，桃園治安是不是已經亮起紅燈。

警方表示，經查犯嫌所使用的是空氣槍，初步調查是因感情糾紛引起，犯嫌事前曾前往被害店家佯裝消費恐嚇叫囂，員警獲報後立即到場處置排解、抄登資料，因被害人當時並未提告，員警遂將相關人等約制告誡後驅離，之後被害人發現家門疑似遭人破壞報警提告，警方獲報後立即組成專案小組偵辦，並報請桃園地檢署檢察官指揮中，經調閱影像追查，目前已鎖定0名涉案犯嫌身分，正全力積極查緝到案，全案朝恐嚇及毀損等罪嫌偵辦。

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