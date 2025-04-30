毆打電擊逼口交舔精......擄車手控「黑吃黑」要贖金 2主嫌被求處無期徒刑

呂男（左）曾因暴力討債和組織犯罪被捕，現又專門對車手施以凌虐被起訴。（警方提供）

2025/04/30 13:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年30歲呂男曾是竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，與同夥擄車手凌虐、要求贖金。去年12月20日彰化警方獲報攻堅，救出5名車手，之後追緝呂男和其4名同夥到案，今將呂男等人依擄人勒贖提起公訴，其中呂男和張男求處無期徒刑，另外3人求處20年徒刑。

呂男在24歲就當上竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，2018年經常跟著統促黨參加造勢活動而引起警方注意，彰化警方為淨化選前治安，搗破其暴力討債集團。

請繼續往下閱讀...

呂男6年前因涉嫌暴力討債又參與組織犯罪，拒承認自己是竹聯幫，被踢出竹聯幫後專做「車手獵人」，也就是專門鎖定取款後「黑吃黑」的車手，再與同夥持槍將該名車手擄走，為逼還贓款，將人帶到彰化秀水一間廢棄工廠施酷刑，這些酷刑包括毆打、電擊、綑綁，還要求男車手們相互口交、打手槍、舔精液。

去年12月警方接獲報案，家屬指稱兒子被人擄走，警方展開追查，發現首謀便是呂男，再進一步追查發現，案情並不單純，因為被擄走不只一人，且都是車手。12月20日警方到秀水一處廢棄工廠攻堅，入內驚見5名車手在低溫下僅著一條內褲，眼部被蒙住，雙手被綑綁，現場臭氣衝天，原來他們拘禁在此近20天，便溺都靠一只水桶。警方循線先後逮捕呂男和其它4名同夥。

起訴書指出，呂男跟被害車手並無債務糾紛，僅因懷疑車手「黑吃黑」便持槍到台南、嘉義等地擄人，再載回秀水的工廠拘禁、凌虐。

呂男等人藉口車手們「黑吃黑」要求付出300萬元至50萬元的贖金才能脫身，車手無力還錢，呂男等人施以「酷刑」，要求車手之間男男互打手槍，有些車手因過於緊張、恐懼，無力勃起，呂喝令用嘴巴含住，「互相吹，吹到射出為止！」又用手機播放成人影片供車手觀賞，直到射出，呂男逼使「含下去，把那東西舔乾淨」、「嘴巴張開，吃下去」、「地下的也舔乾淨」。現場猶如SM（性虐待）現場，有人持手機拍攝，威脅要PO到網路。

呂男對於車手們的指控，全盤否認，還把罪責推給自己的同夥張男，檢方認為，呂、張兩人在本案居關鍵執行角色，屢次糾眾實施暴行、凌虐，事後又以重金利誘范姓友人頂替，足見兩人毫無悔意，其犯罪手法極度卑劣，被害人一度害怕秋後算帳而不敢提出刑事告訴，顯見被害人受到極大的心理創傷，因此請求院方從重量處呂男、張男無期徒刑，另外3名被告為20年有期徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法