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    竹市田僑仔欠地價稅1400萬 名下36筆土地遭執行署拍賣

    行政執行署新竹分署將於5月6日舉行「123聯合拍賣會」。（新竹分署提供）

    行政執行署新竹分署將於5月6日舉行「123聯合拍賣會」。（新竹分署提供）

    2025/04/30 13:19

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名新竹市民滯欠多年度地價稅，總計達1400萬餘元，行政執行署新竹分署拍賣其名下36筆土地以清償稅款，其中一筆位於新竹市東香段土地，底價高達2億6140萬元，將於5月6日拍賣。

    行政執行署新竹分署將於5月6日舉行「123聯合拍賣會」，當日將推出許多不動產及動產拍賣物件，歡迎民眾屆時到場投標應買、競標。

    當日下午3點進行不動產拍賣，標的有位於新竹市、新竹縣竹北市、湖口鄉、苗栗縣銅鑼鄉、造橋鄉、苑裡鎮的土地及建物。

    其中一筆位在新竹市土地，該名義務人因酒駕分別遭裁罰9萬元、27萬元罰鍰，逾期未繳納，故新竹分署拍賣其名下土地以抵償所欠罰鍰，本次為第2次拍賣。

    另有一名義務人滯欠多年度地價稅，目前總計達1400萬餘元，為新竹分署滯欠大戶之一，故新竹分署拍賣其名下36筆土地以清償稅款，並採分標拍賣方式，其中一筆位於新竹市東香段土地，底價高達2億6140萬元，為本次聯合拍賣底價最高標的。

    民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。本次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定郵局信箱即可。

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