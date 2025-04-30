台南鐵工師父在工廠自製鋼管槍 刑大逮人、老闆傻眼

李姓鐵工師父（中）改造鋼管槍被南市刑大逮捕。（刑大提供）

2025/04/30 13:19

〔記者楊金城／台南報導〕50歲李姓鐵工師父將工作地當成改造槍枝的秘密基地，台南市刑警大隊偵三隊循線到仁德的鐵工廠逮人，老闆當場傻眼。刑大今將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將李男移送法辦。

警方查獲李男製造的1把鋼管槍，經南市警局鑑識中心初步鑑驗後確認為火藥動力式槍枝，結構完整，槍管貫通，具有高度殺傷力潛能。鋼管槍與日本前首相安倍晉三遇襲案中使用的槍枝類型相似，目前已再送交刑事警察局進一步鑑驗。

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李嫌是鐵工師父，把改造槍械當成興趣，無師自通，自己在網路習得改造槍械知識、技術，李嫌再利用報廢鋼管、螺絲及其他相關零組件，下班時在仁德區的鐵工廠製成自製鋼管槍，還在工廠外的空地進行試射。

李男試槍時的槍聲，被人發現，南市刑大接獲線報在3個月前展開追查，掌握犯嫌身分後，持法院搜索票到鐵工廠、宿舍執行搜索，現場查獲李姓主嫌，並起獲鋼管槍拆解後藏放的零件和虎鉗、砂輪機等改造槍械工具。

李嫌已50歲，改造鋼管槍出於好玩，他平常工作按步就班，看起來也很「古意」，沒想到他竟將工作場所作為臨時兵工廠，讓老闆震驚不已，難以置信。

李嫌坦承改造槍械，檢方將他飭回；南市刑大大隊長李宏倫呼籲民眾勿以身試法，檢肅非法槍彈是治安維護重點工作，南市警持續強化查緝力道，以維社會治安。

警方查獲鋼管槍。（南市刑大提供）

警方查獲鋼管槍。（南市刑大提供）

李姓鐵工師父（中）改造鋼管槍被南市刑大逮捕。（刑大提供）

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