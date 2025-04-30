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    首頁　>　社會

    彰化市大埔路又傳機車碰撞2傷！少年無照騎車慘了

    彰化市大埔路上個月在黃昏市場路口才傳意外，昨天同地點又傳機車碰撞造成2傷。（民眾提供）

    彰化市大埔路上個月在黃昏市場路口才傳意外，昨天同地點又傳機車碰撞造成2傷。（民眾提供）

    2025/04/30 12:41

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市大埔路又傳交通意外，昨天（29日）有2部機車發生碰撞，造成2騎士受傷送醫，所幸71歲王男所載的孫女無恙，但另一名17歲林姓少年無照駕駛，將依規定開罰12000元罰款，由於昨天這起意外發生地點，上個月也發生車禍，讓居民都搖頭說，碰撞發生率也太高了。

    彰化警分局表示，這起意外發生在昨天傍晚，當時王男騎機車在大埔路要左轉黃昏市場，林姓少年騎機車在大埔路由南往北騎行，兩人發生碰撞，機車多處受損，兩人酒測值均為零，王男右腳開放性骨折，意識清楚，林姓少年則四肢多處部位擦挫傷，王男所載的孫女沒有受傷，並未送醫。

    警方表示，這起意外發生原因仍有待進一步釐清，林姓少年無照駕駛，將依規定開罰12000元罰款。

    不過，彰化市大埔路商圈的居民表示，這起意外發生時，剛好是放學下班時間，大埔路車流量很大，兩機車碰撞發出巨響，路過的人車都會多看一眼，事發不到半小時，同路段又傳出汽車與機車碰撞意外，所幸沒有人員受傷。

    彰化市大埔路上個月在黃昏市場路口才傳意外，昨天同地點又傳機車碰撞造成2傷。（民眾提供）

    彰化市大埔路上個月在黃昏市場路口才傳意外，昨天同地點又傳機車碰撞造成2傷。（民眾提供）

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