野雞車太招搖！新竹白牌車開進醫院 收160元車資被罰10萬

新竹市有白牌車載客開進醫院大門，被罰10萬元及吊扣駕照。（新竹市監理站提供）

2025/04/30 12:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕太招搖！新竹市白牌車開進醫院大門太顯眼，收160元車資遭罰10萬元。新竹市監理站與新竹市警察局交通隊25日組成監警聯合稽查小組，在台大醫院新竹分院前成功攔查議價收取160元車資的違規白牌車載客，除處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣違規駕駛執照4個月，也吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月，讓駕駛直呼損失慘重。

新竹市監理站表示，白牌車多利用Line群組攬客或電話預約接送客人，監理站每月都會不定期會同警察局交通隊在火車站及客運場站或白牌車經常性出沒地點加強巡查。經查獲違反個人以自用小型車違法經營計程車客運業，將依公路法第77條第2項規定加重處罰10萬元以上20萬元以下罰鍰，其車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

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監理站表示，白牌車多使用一般自用車，駕駛人可能為沒有合格駕駛執照資格，甚至有不良前科，亦無旅客責任險的保險保障，暗藏極高的乘車風險，如產生消費糾紛可能求償無門，呼籲民眾如有搭車需求，可選擇車牌為「白底紅字」的合法計程車，監理站會持續不定期聯合警察局交通隊進行稽查，讓心存僥倖非法營業的白牌車止步，提供市民有保障的搭車環境。

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