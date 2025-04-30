「遊艇大亨」張志傑企圖迷姦妙齡女 判賠34萬確定

「遊艇大亨」張志傑（戴手銬者）涉嫌隨機在咖啡店對妙齡女的飲料下藥企圖性侵未遂，被害人對張求償，高等法院今判決應賠償50萬元，扣除已領取的犯罪被害補償金，今判張應賠償34萬多元確定。（記者楊國文攝）

2025/04/30 12:12

〔記者楊國文／台北報導〕有「遊艇大亨」稱號的張志傑，因連續涉嫌將酒醉路倒的妙齡女撿屍性侵，還在北市某咖啡店隨機對妙齡女下藥摻入fm2（俗稱迷姦藥丸），所幸她在藥效發作時感到身體不適，趕緊到母親開設的美髮店求助，逃過一劫，致張性侵計劃未得逞，被以藥劑犯強制性交、性侵未遂等罪重判15年定讞；被下藥的妙齡女向張求償300萬元，高等法院認定賠償50萬元為適當，在扣除已領取被害犯罪補償金15萬多元後，今判決張應賠償34萬5280元確定。

現年53歲的張志傑，曾在軍情局擔任情報員，派駐過墨西哥等處，中校退伍後開始經營遊艇生意，甚至曾在網路上炫耀自己有法國藍帶廚藝學院甜點學歷，更有多名大咖明星搭過他的遊艇，但性侵案爆發後，被媒體冠上「遊艇界李宗瑞」的稱號。

請繼續往下閱讀...

檢方指控，張志傑2017年5月在台北市麗池國賓大樓樓梯間將酒醉女子帶往大佳河濱公園性侵，被判拘役115日及2年徒刑，但獲緩刑5年。

張志傑不知悔改，2017年12月，涉嫌在台北市某錢櫃KTV附近，將酒醉路倒的妙齡女撿屍性侵，並拍攝口交影片、被害人下體影片。

張男不知悔改，另於2018年1月晚間8時30分，涉嫌進入北市某咖啡店隨機挑選作案對象，擬加以性侵。張先選妙齡女子旁邊的座位入坐，趁她離開座位如廁時，在她的奶茶飲料中摻入第三級毒品fm2，企圖性侵未遂。

妙齡女覺得頭昏，身體不適，隨即前往附近母親開設的美髮店休息，妙齡女的母親眼尖發現張男尾隨女兒後方，還在店門外徘徊，覺得事態嚴重，懷疑女兒被人下藥，隔天前往醫院就診，尿液確定被驗出含有fm2的代謝物，隨即前往警局報案，並將他逮捕，並在張的住處起出5顆fm2。

張否認犯行，不過，高等法院不採信，依「以藥劑犯強制性交、性侵未遂」等罪重判15年，上訴後，最高院去年底駁回上訴定讞。

妙齡女指控張男故意在她飲料下藥，觸犯性侵未遂犯行，使她身心遭受極大痛苦，求償300萬元，高等法院民事庭依據刑事確定判決認為，張男下藥擬對被害妙齡女性侵未遂，惡性重大，使她身心受創嚴重，以賠償50萬元為適當，在扣除已領取被害犯罪補償金15萬多元後，今判決張應賠償34萬5280元確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法