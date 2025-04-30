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    小貨車彎道未打方向燈撞自行車騎士 吃罰單吊銷駕照過失致死移送

    小貨車撞上自行車騎士後，整輛車翻落農田。（民眾提供）

    小貨車撞上自行車騎士後，整輛車翻落農田。（民眾提供）

    2025/04/30 11:52

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區大豐一路日前發生一起死亡車禍！吳姓男子駕駛小貨車沿大豐一路快車道往雅潭路方向行駛，行經彎道時突偏離車道，撞上騎自行車的黃男，造成黃男送醫不治，警方除依刑法過失致人於死罪，將吳男移送地檢署偵辦外，另依違反道路交通管理處罰條例第42條第1項及第61條第1項第4款規定，分別處以1200元以上、3600元以下罰鍰及吊銷駕駛執照。

    大雅警分局表示，這起死亡車禍發生在4月25日深夜10時30分左右，吳姓男子（48歲）駕駛小貨車沿大豐一路快車道往雅潭路方向行駛，行經彎道時，疑似未注意車前狀況，偏離車道不慎撞擊騎自行車行駛於慢車道的黃姓男子（53歲），小貨車及車上載送的物品翻落路旁的農田中，黃男送傷被送往台中慈濟醫院急救，隔天宣告不治。

    警方警獲報到場處置，雙方經檢測均無酒精反應，詳細車禍原因由鑑定單位進一步分析研判中，但吳男未打方向燈致撞上慢車道的黃男，警方除依刑法過失致人於死移送地檢署偵辦外，並分別依違反道路交通管理處罰條例第42條第1項及第61條第1項第4款規定，分別處以1200百元以上、3600元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照。

    大雅警分局呼籲用路人行經彎道及路口時，務必遵守交通規則，保持警覺、減速慢行，以保障自身與他人交通安全，避免憾事發生。

    小貨車上載送的物品散落農田。（民眾提供）

    小貨車上載送的物品散落農田。（民眾提供）

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