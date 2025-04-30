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    帶貨代購有陷阱！ 港籍男子運毒遭逮

    張嫌（中）涉嫌運輸第二級毒品罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。（圖由航警提供）

    張嫌（中）涉嫌運輸第二級毒品罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。（圖由航警提供）

    2025/04/30 11:29

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕一名香港籍男子誤信網路上的「代購賺快錢」訊息，以為輕鬆攜帶貨物來台即可獲得報酬，沒想到在桃園機場遭查獲行李內藏有毒品。全案由航警依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

    114年2月，航空警察局會同財政部關務署台北關，在桃園機場執勤時攔查一名自香港入境的張姓男子（男、34歲、初次來台、無前科），於其託運行李中發現夾藏第二級毒品大麻花共3.209公斤，市值約新台幣600萬元。

    據調查，張嫌係透過網路平台接觸到一項「帶貨賺快錢」的兼職工作，對方聲稱只需攜帶水晶吊飾來台，即可獲得港幣5千元的報酬，張嫌也沒有實際打開貨品查看內容，未料實際託運行李中暗藏毒品，在警方會同海關開箱查驗後發現大麻也當場傻眼。

    航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，嫌犯雖稱不知情，惟查獲毒品藏於行李箱夾層，手法隱密，顯示為有計畫的走私行為，本案後續移送由桃園地檢署偵辦，並擴大追查背後走私集團。

    張驄瀧隊長指出，近期已有多起類似案例，都是利用帶貨、代購的名義，吸引旅客以託運行李、食品包裝、個人物品夾藏毒品入境，部分運毒者甚至是利用短期打工或從事代購的旅客，成為毒品集團的運輸工具。

    警方呼籲，無論是國人或來台旅客，切勿輕信網路上聲稱「帶貨賺外快」的資訊，也不要接受來路不明人士所託物品，即便是認識的人亦應多加留意。航空警察局將持續加強邊境查緝，嚴防毒品入境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    張嫌之託運行李內夾藏大麻花（6包，計毛重共計3.209公斤）。（圖由航警提供） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    張嫌之託運行李內夾藏大麻花（6包，計毛重共計3.209公斤）。（圖由航警提供）

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