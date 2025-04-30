超級毋湯！皮卡漲潮時硬闖福寶濕地 車上乘客大喊「巴庫」

皮卡漲潮時硬闖福寶濕地，車上乘客大喊「巴庫」。（社會事新聞影音）

2025/04/30 11:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕連日來天氣好，不少民眾都到海邊走走，彰化縣福寶濕地傳出有民眾駕駛客貨兩用的皮卡，硬闖潮間帶，在出海路差點就要擱淺，車上的乘客嚇得直喊「巴庫」，小孩也嚇到尖叫，最後駕駛才終於倒車，令車上的人都鬆了一口氣。

鹿港警消表示，民眾要到潮間帶，就要檢視漲退潮時間，尤其是漲潮來得很快，千萬不要以為開車順著出海路就萬事平安，如果發現漲潮來了，出海路兩旁都會立杆，看著杆子慢慢倒車，一切安全為上，也可以避免車子「泡湯」或是受損。

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有民眾昨天（29日）開著皮卡到福寶溼地走走，原本只是順著出海路開，結果潮水就來了，看著潮水慢慢變高，車上乘客驚嚇萬分，直喊著「巴庫」、「巴庫」，小孩子也嚇到尖叫，最後駕駛終於倒車，乘客連忙提醒「要看兩旁的杆子」，才不會跌落出海路。

彰化縣福寶濕地出海路供蚵車出入，平日汽機車也會使用。（民眾提供）

彰化縣福寶濕地出海路供蚵車出入，平日汽機車也會使用。（民眾提供）

彰化縣福寶濕地出海路供蚵車出入，平日汽機車也會使用。（民眾提供）

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