行車糾紛變3車追逐 21歲路人無辜遭撞癱

孫姓男子在大馬路上飛車追逐撞癱路人，被判6年徒刑。（資料照，民眾提供）

2025/04/30 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓和孫姓男子與陳姓男子發生行車糾紛，林、孫兩人不滿陳男未下車處理，3人竟在高雄市區展開飛車追逐，孫男不但逆向行駛，還把2名無辜的路人撞傷，其中受傷嚴重的21歲許姓路人經搶救後，左半身肢體癱瘓，日常生活完全無法自理，孫男雖賠了600萬與家屬達成和解，仍被法官依公共危險罪判徒刑6年。

判決指出，2022年2月19日上午10點，林姓、孫姓男子在苓雅區三多四路某飲料店車口與陳姓男子發生行車糾紛，林、孫兩人要求陳男下車處理，但陳男疑因另涉他案被通緝中，擔心惹來警方關注，於是直接驅車逃離現場，林、孫兩人見狀也跳上車，三人各開一輛車在高雄市區上演飛車追逐。

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陳男開車逃到三多四路與中華四路時，林、孫兩人一度前後包夾成功，但陳男無意下車，趁隙倒車後再逃離，雙方一路飛車追逐到一心二路與復興三路口時，孫男為了追上陳男，竟逆向駛入對向車道，最後車輛失控在彩券行門口撞飛21歲的朱姓女子和許姓男子。

兩人送醫時，朱女骨盆閉鎖性骨折、左側脛骨幹粉碎移位性骨折、上排門牙斷裂，治療後暫無大礙，但許男傷勢嚴重，除了頭部受創外，左手肱骨也骨折、顏面及肢體有多處擦挫傷，經治療後，智力明顯低落，認知能力顯有缺損，左手肘異位性骨化、關節僵直，呈左半身肢體癱瘓，日常生活完全無法自理，領有極重度身心障礙證明。

孫男車禍後落跑被通緝，林男被依妨害公眾往來安全罪判徒刑3月，得易科罰金，而陳男則在2天後，因參與販毒集團行動，警方攔查時衝撞警車，被開了15槍後順利就逮，此次飛車追逐事件被判無罪，但他衝撞警車部分被依涉犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判徒刑11月。

孫男逃了2年後落網，高雄地方法院審理時，他坦承犯行，並承諾賠償朱女91萬元、許男600萬元，但他說身上沒有這麼多錢可以賠，只先拿出300萬賠給許男，剩下的欠款要等到2026年後再賠；法官考量孫男雖與兩名被害人達成和解，但僅因行車糾紛就在大馬路上飛車追逐，更造成被害人一生難以恢復的傷勢，加上他有槍砲、毒品等前科，素行難謂良好，因此依妨害公眾往來安全致人重傷罪判徒刑6年，可上訴。

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