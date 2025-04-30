台中豐原傳公園內放老鼠藥毒死狗 警方及動保處調查

豐原翁明公園內仍可見犬隻遊蕩。（記者歐素美攝）

2025/04/30 10:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區翁明公園最近傳出有人用老鼠藥毒死狗，引起民眾和飼主擔心，豐原警分局和台中市動保處回應指出，經調查並未發現有毒藥和狗狗死亡，且無人報案。

有民眾在地方臉書PO文和照片說，收到網友通報，豐原翁明公園有人用老鼠藥毒狗，已有狗死亡，請大家幫忙留意並通報，到此遛狗要特別小心，不要讓狗誤食，如發現可疑人物可通報110；PO文者說「真心祈求放毒的人會有報應」。

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台中市動保處表示，4月26日曾接獲民眾通報即派員至翁明公園巡視，並未發現疑似毒餌或犬隻屍體，除加強向附近住戶宣導，並將辦理情形回覆通報民眾，並請協助聯繫張貼文章網友，倘有相關事證可提供動保處辦理；豐原警分局也指出，接獲訊息後派員警到公園訪查，未發現毒藥，也無人報案，當地里長也表示並未在公園投放老鼠藥。

台中市議員謝志忠服務處表示，收到通報後立刻到場了解，現場巡視後無發現異狀，現場剛好遇到公所派任的清潔人員，詢問過後也無發現，當地里長也說無人領用老鼠藥，服務處已通報里長和區公所，一定要多加留意；豐原區公所也表示，未接到民眾通報，也未發現犬隻死亡。

民眾在地方臉書PO文和照片說，收到網友通報，豐原翁明公園有人用老鼠藥毒狗，但警方及動保處皆查無此事。（記者歐素美攝）

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