中市大雅警備隊長母親陳秀芳 榮獲全國警察模範母親表揚

警政署長張榮興頒發警察模範母親獎牌給陳秀芳女士。（警方提供）

2025/04/30 10:37

〔記者歐素美／台中報導〕警政署表揚全國警察模範母親，台中市警察局大雅分局警備隊隊長劉凱萍的母親陳秀芳女士獲獎！劉凱萍感謝媽媽協助照顧子女，夫妻倆才安心報效國家社會，母親節快到了，除了要向媽媽說聲「媽媽，我愛妳」，並祝賀全天下的母親「母親節快樂」!

陳秀芳於民國38年隨家人從中國來台，定居台中市大雅區忠義里眷村，身為家中長女，在軍職父親的要求下，不僅要協助母親分攤家務、照顧兄妹起居，豐原高中畢業後，原本有意跟隨父親衣缽報考政戰學校，擔任職業軍官報效國家，惜身高不符準，只好轉考空軍清泉崗基地聘僱人員，並從事兵籍資料的管理工作。

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陳秀芳的的丈夫生前也曾任軍職及警職，倆人育有三子，老大已從銀行界退休；老二則服務於民間公司；老三劉凱萍高中畢業後因未能順利錄取警大，父親僅同意他報考軍校，劉凱萍擔任軍官十年後，為一圓從警的夢想，重新報考警察特考，歷練6任基層派出所所長職務後，陞任大雅分局警備隊隊長；劉凱萍的妻子跟隨丈夫腳步，也在擔任軍官十餘年後，重新報考警察特考，目前任職大雅分局督察組巡官。

除了三子旭有所成，陳秀芳也長期關心社區老人、眷村老兵，積極從事社會公益服務，民國94年即獲前台中縣大雅鄉公所遴選為模範母親，，後並擔任鄰長，服務鄉里，目前年紀大了，只剩「母親、婆婆、奶奶」的身份，但天性樂觀、與人為善，並鼓勵兒孫輩為國家、社會奉獻心力、持續把愛傳揚出去。

劉凱萍表示，媽媽今年榮獲警政署頒發警察模範母親的殊榮，除感謝警政署評核委員的肯定外，並謝謝媽媽諄諄教誨與用心良苦，協助照顧其兒女，成為最堅強的後盾，讓他們夫婦無後顧之憂，可以為國家及社會服務。

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