「1把鑰匙」解不開恩怨情仇 近30年3度離婚官司終於判准

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2025/04/30 10:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東楊姓男子結婚後與妻不睦，30年前就開始打官司要離婚，妻不同意，兩度判不准後在法院和解，條件是丈夫要將台東家中的鑰匙交給太太，不料，丈夫給的是台北工作地居住處的鑰匙，太太打不開台東家門，也拒赴台北履行同居義務，雙方僵持，如今楊男第3度提告訴請離婚，法官終於以雙方感情難以修復、女方也有責任，判准離婚。

楊男提起離婚訴訟指稱，夫妻於民國70年間結婚，婚後育有3名子女，但妻於82年離家，即未再同居，他雖曾先後於86年間及95年間，向台東地方法院訴請離婚，但均遭判決駁回，以致兩造間婚姻關係依然存續迄今，但在30多年期間，雙方不僅毫無聯絡，更曾二度對簿公堂，彼此互相指摘，已無夫妻之情份，請求離婚。

請繼續往下閱讀...

妻在法庭答辯，自認無對不起丈夫，反而是丈夫三番兩次於86、95年間用莫須有之事實提出離婚之訴，陸續遭法院駁回，之後又於102年間提起履行同居之訴，103年間成立和解，內容為她應自丈夫交付鑰匙之日起履行同居義務，然丈夫迄今均未交付鑰匙，可見他的目的即是離婚，她毫無過失且無法接受，不同意離婚等語。

法官追問後，楊妻進一步說明，當時在法院簽署和解筆錄後，她確實有拿到鑰匙，而且丈夫是在警察分局將鑰匙交給她之後，就離開回台北，她在警察陪同下，拿鑰匙到家中，卻打不開門，警察打電話問丈夫，丈夫向警察說「那是我們家的事情不關你的事情」。

楊妻說，鑰匙應該是楊男台北住處的，她不可能每天通勤到台北與他履行同居義務，因此持續分居。

法官認為，楊男雖未依和解筆錄之內容交付台東住處之鑰匙予妻子，但妻子於知悉是他台北住處之鑰使後，除拒絕與夫在台北同居外，也未一同為理性溝通、共尋解方，反而放任分居至今，實難認她有何實質修復情感裂痕之具體作為，實難認楊男為婚姻出現破綻之唯一有責配偶，他請求離婚，核無不合，應予准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法