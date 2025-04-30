為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「1把鑰匙」解不開恩怨情仇 近30年3度離婚官司終於判准

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2025/04/30 10:35

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東楊姓男子結婚後與妻不睦，30年前就開始打官司要離婚，妻不同意，兩度判不准後在法院和解，條件是丈夫要將台東家中的鑰匙交給太太，不料，丈夫給的是台北工作地居住處的鑰匙，太太打不開台東家門，也拒赴台北履行同居義務，雙方僵持，如今楊男第3度提告訴請離婚，法官終於以雙方感情難以修復、女方也有責任，判准離婚。

    楊男提起離婚訴訟指稱，夫妻於民國70年間結婚，婚後育有3名子女，但妻於82年離家，即未再同居，他雖曾先後於86年間及95年間，向台東地方法院訴請離婚，但均遭判決駁回，以致兩造間婚姻關係依然存續迄今，但在30多年期間，雙方不僅毫無聯絡，更曾二度對簿公堂，彼此互相指摘，已無夫妻之情份，請求離婚。

    妻在法庭答辯，自認無對不起丈夫，反而是丈夫三番兩次於86、95年間用莫須有之事實提出離婚之訴，陸續遭法院駁回，之後又於102年間提起履行同居之訴，103年間成立和解，內容為她應自丈夫交付鑰匙之日起履行同居義務，然丈夫迄今均未交付鑰匙，可見他的目的即是離婚，她毫無過失且無法接受，不同意離婚等語。

    法官追問後，楊妻進一步說明，當時在法院簽署和解筆錄後，她確實有拿到鑰匙，而且丈夫是在警察分局將鑰匙交給她之後，就離開回台北，她在警察陪同下，拿鑰匙到家中，卻打不開門，警察打電話問丈夫，丈夫向警察說「那是我們家的事情不關你的事情」。

    楊妻說，鑰匙應該是楊男台北住處的，她不可能每天通勤到台北與他履行同居義務，因此持續分居。

    法官認為，楊男雖未依和解筆錄之內容交付台東住處之鑰匙予妻子，但妻子於知悉是他台北住處之鑰使後，除拒絕與夫在台北同居外，也未一同為理性溝通、共尋解方，反而放任分居至今，實難認她有何實質修復情感裂痕之具體作為，實難認楊男為婚姻出現破綻之唯一有責配偶，他請求離婚，核無不合，應予准許。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播