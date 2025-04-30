2警官涉包庇電玩業者被押 北市警「預防性」調整小幅度人事

台北市警局。（資料照）

2025/04/30 10:20

〔記者王冠仁／台北報導〕前北市警萬華分局行政組鄧姓組長與前保安大隊吳姓警官，因涉嫌包庇電玩業者，在本月初遭查緝並聲押禁見。台北市警局為了整治警紀，在昨天公布6名中階警官的人事異動案，其中中山分局與中正二分局的行政組長互換來「預防性輪調」，不過鄧姓組長的職位卻沒有派補，引起警界議論紛紛。

北市警此次公布的人事案，預計於5月2日統一辦理離到職，調整名單如下。

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1.北投分局保防組長游志文，調行政科警政股長。

2.萬華分局保防組長楊健良，調北投分局保防組長。

3.行政科正俗股長謝育銘，調萬華分局保防組長。

4.行政科警政股長張義和，調行政科正俗股長。

5.中山分局行政組長謝紹哲，調中正二分局行政組長。

6.中正二分局行政組長蔡仁華，調中山分局行政組長。

據悉，由於被收押的吳姓警官，先前是在中山分局行政組任職，他疑似遭檢調懷疑，是在行政組任職時包庇電玩業者，市警局因此將中山分局、中正二分局的行政組長互調，來達到預防性調整的目的。

至於為何萬華分局行政組長一職沒有派補，警界傳出是因為高層一時半刻找不到適合人選，再加上許多警官不知道是否仍有「未爆彈」，無人有意願擔任此職務，因此目前懸而未補。

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