藍營辦反罷免宣講 網友留言「想帶斃命物」鬧場被起訴

警方逮捕侯姓男子，高雄地檢署偵結後依妨害秩序罪起訴侯男。（資料照）

2025/04/30 10:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市黨部為了反制全台大罷免，今年3月27日舉辦「反罷免」廟口宣講，民進黨立委林俊憲在臉書發文評論活動，侯姓支持者留言「委員，我想參加，有什麼一次斃命的東西可以帶？」國民黨得知此事後報警，警方逮捕侯姓男子，高雄地檢署今偵結後依妨害秩序罪起訴侯男。

檢方指出，國民黨高雄市黨部原本打算在三鳳宮舉辦「頭家不爽，一起站出來」的廟口開講活動，反制綠營鼓吹的大罷免行動，但後來廟方因故取消國民黨高市黨部的申請，國民黨指控是「青鳥出征」所致，但廟方出面否認，指當初借場地是用「政策說明會」的名義申請，但後來發現名義不符才取消。

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後來國民黨高市黨部把活動改到高雄龍成宮，活動名稱也改為「守護民主，人民作主」、「還錢於民」，並邀約立委謝龍介共襄盛舉，林俊憲為此於3月18日在臉書發文批評：「龍介，台南人的問題你都還沒回答，跑去高雄跟人家湊什麼熱鬧？」

39歲侯姓男子看到林俊憲發文後，留言寫下：「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去？」國民黨人員見狀擔心發生危險，立即報案，警方也在3月21日逮捕發文的侯男送辦；雄檢偵查時，侯男坦承犯行，檢察官認定他的言論已構成妨害秩序罪，今偵結對他提起公訴，考量他認罪，向法院聲請簡易判決處刑。

藍營辦反罷免宣講，男子竟在林俊憲臉書評論下留言「想帶斃命物」去鬧場。（翻攝林俊憲臉書粉專）

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