追債上門擺孝女白琴人偶、丟豬頭 惡男恐嚇加毀損判刑

追債竟上門擺孝女白琴丟豬頭，惡男恐嚇加毀損判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/30 10:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹孫姓男子不滿余男躲債，竟到余父家放孝女白琴又潑漆丟豬頭放煙火，還到余母工作的早餐店潑漆，新竹地院依恐嚇、毀損罪判刑。

法官調查，孫男因認余男躲避債務，為迫使余出面處理，竟於去年2月21日晚間開車至余父位在新竹縣住處前，放置喪事用之孝女白琴人偶，並潑灑紅漆。

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去年4月1日晚間夥同范男前往燃放煙火，隔天深夜再丟豬頭潑白漆。

在逃共犯在網上公開張貼「懸賞！新台幣＄100萬、新竹余男、老婆回家拿錢結果帶警察來攻堅！、錢就算收不到，我也要你兩隻手掌！這條官司我準備請你！好自為之請各位兄弟幫分享曝光」貼文，孫男按讚分享，其此加害生命、身體之事相告，使余男心生畏懼。

去年2月23日0時許，孫男至余母的早餐店，持黃色油漆朝店面潑灑，致鐵門、地板遭油漆污損；去年4月12日上午再持橘色油漆潑灑。

法官審酌被告2人因被害人余男躲避債務，心生不滿，為使其出面，即先後數度至與該等債務無關的父親住處，置放喪事用孝女白琴人偶、丟棄豬頭、潑灑油漆、燃放煙火，又到余母早餐店潑灑油漆數次，又轉貼載有恐嚇言語貼文，除已毀損財物外，亦因此造成被害人內心恐懼不安，居住安寧或正常事業經營亦遭受嚴重破壞，最後依毀損、恐嚇罪判處孫男徒刑10月、范男恐嚇罪判刑3月。

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