校長偷拍同居人女兒 硬碟竟藏辦公室判刑

張姓前國小校長涉嫌偷拍同居人女兒，上午被高雄高分院判罪。（情境照）

2025/04/30 10:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某國小張姓校長，被控在任內與女子同居期間，涉嫌裝針孔偷拍她女兒沐浴、如廁，被依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處徒刑9年，案經上訴高等法院高雄分院，上午判決駁回，維持原審刑度。

據了解，被告張男（交保）具有博士學位，任教超過25年，後來遴選上校長，並在3年前，曾多次與甲女同居，住在對方位於高雄市鼓山區住處，家裡還有她就讀高中的女兒乙女，其胞妹丙女偶爾也會來同住。

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判決書指出，張男利用同居期間，涉嫌在浴室、客廳和乙女房間裝針孔。2024年3月9日凌晨，丙女欲洗澡時，發現浴室通風扇內裝有針孔攝影機及行動電源，即取下後交由鼓山分局處理，經辦案人員勘察記憶卡內，沒有她和乙女畫面。

隔月26日，警方兵分2路分別前往張男住處和學校辦公室搜索，扣得電腦主機等物，經鑑識人員還原主機內所刪除性影像，果然有乙女等人沐浴、如廁畫面，承辦檢察官並曾聲請法院羈押張男獲准。

此事，震驚高雄教育界，市府火速將張男解聘，且永不任用。後來，新任校長整理辦公室時，赫然發現校長室插座，竟藏有張男的隨身碟，經警方勘驗內容，均為張男偷拍犯罪證據。

高雄地院勘驗硬碟等扣押物，偷拍時間為2022年7月27日至2024年3月8日，共有16次，數罪併罰，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，併處執行刑9年，張男不服上訴，高雄高分院上午判決駁回，仍可上訴。

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