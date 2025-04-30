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    首頁　>　社會

    通緝犯上夾娃娃機店 被警方識破身分還搜出毒品

    警方將陳壓制在地。（記者王冠仁翻攝）

    警方將陳壓制在地。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/30 09:57

    〔記者王冠仁／台北報導〕32歲陳姓男子因犯偽造有價證券罪，被士林地方法院判處4年徒刑，但他沒有入監服刑成為通緝犯。他在台北市士林區一處夾娃娃機店玩機台，還夾到了2盒洗衣球準備離去之際，恰好巡邏員警路過，員警眼尖認出他是通緝犯，立刻上前盤查；陳拒不配合，激烈抵抗，員警通報支援警到場將他壓制逮捕，還在他身上搜出毒品。

    北市警士林分局後港派出所巡佐施貿裕與警員鍾武翔，日前下午巡邏經過福港街一處夾娃娃機店時，眼尖認出在店內玩機台的人，是近日被發布通緝的陳姓通緝犯。當時陳正好夾到2盒洗衣球，開心步出店外，員警立刻上前盤查。

    陳見身分被識破，激烈抵抗，不願配合，員警上前攔阻，將他壓制在地；員警還在他身上搜出藏放於背心口袋內的毒品咖啡包3包、K他命1小包及K他命香菸8支。警方最後確認他就是因犯偽造有價證券罪被判刑4年的陳男，最終將他解送歸案，同時也另外再依毒品罪嫌送辦。

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    警方在陳男身上搜出毒品。（記者王冠仁翻攝）

    警方在陳男身上搜出毒品。（記者王冠仁翻攝）

    警方在陳男身上搜出毒品。（記者王冠仁翻攝）

    警方在陳男身上搜出毒品。（記者王冠仁翻攝）

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