女患者控強掀內衣二度碰乳頭 醫檢師慘遭資遣

女患者小美控醫檢師強脫內衣二度碰到乳頭，害她身心重創慘遭資遣。（情境照）

2025/04/30 09:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣魏姓醫檢師為女患者小美做心電圖時，竟未戴手套掀起內衣致使乳房全都露，還兩度觸碰乳頭，小美嚴重憂鬱還遭資遣，憤而對魏男與院方連帶求償160萬，新竹地院判賠8萬餘元。

小美說，魏姓醫檢師在111年為她作心電圖檢測時，未戴手套即徒手將運動內衣拉至鎖骨處，碰觸乳頭並使胸部完全暴露，結束後又徒手將内衣拉下，再次碰及乳頭。

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新竹地檢署依違反性騷擾防治法起訴魏男，新竹地院判刑8月，魏男上訴二審被駁回確定。

小美說魏男行為使她身心受創，且魏男為矯飾犯行，更對她提出數起刑事告訴，企圖迫使她撤回性騷擾指控，導致她罹患嚴重憂鬱且無法安眠，必須服藥及定期去身心科接受診治，導致無法工作而遭資遣，造成心靈重大傷害並留下嚴重陰影。憤而請求100萬元精神撫慰金，加上10個月工作損失60萬，合計求償160萬元。

魏男則說刑事一審判他有罪有諸多違誤之處，實際上他並無性騷擾行為，主觀上也無故意，且原告所提賠償金額亦不合理。

然法官認定魏男違反性騷擾防治法及衛福部之醫療機構醫療隱私維護規範，當屬違反保護他人之法律，醫院亦未落實規範「安排適當人員陪同且有適合醫事人員在場」規定，最後法官判院方需與魏男侵權行為負連帶賠償責任，判賠被害人8萬1400元。

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