民宿設計師老闆被指偷鑽石遭毆腦震盪 男客等6人法辦

台南市中西區民權路一家民宿洪姓老闆（圖最後方者）遭羅姓男客人夥多名友人圍毆成傷。（圖：取自網路threads）

2025/04/30 09:47

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區民權路上1家民宿，28日晚間驚傳洪姓老闆遭羅姓男客人夥同朋友圍毆受傷，老闆的朋友在網路po文與影像指客人入住後誣指行李遭竊、丟了3顆鑽石，恐嚇老闆要賠10多萬元，老闆不賠償就被羅男夥共10名友人圍毆，被打到腦震盪出血、眼睛半失明與全身多處鈍傷。警方獲報前往查處、相繼查獲動手的羅男與另5名友人，訊後依妨害秩序、傷害罪嫌將6名嫌犯送辦。

這家民宿洪姓老闆（33歲）的朋友在網路上為洪男抱不平地說，這客人入住民宿後，不願意付錢並各種嫌東嫌西，在請款過程心生不滿，誣指民宿方面在入住過程中偷竊客人的行李，遺失3顆鑽石，並恐嚇老闆要賠償10多萬元，老闆不賠償，客人就夥友人圍毆老闆。影像看出有多人出手圍毆洪男，其中有人還拿安全帽猛K洪男，下手兇殘。

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民宿老闆的朋友在網路抒發，洪男是做室內設計的，就自己設計民宿來用心、認真經營，開民宿與接設計案，根本沒必要去偷東西，看他被圍毆很不忍。洪男傳訊給友人說，羅男勒索誣賴民宿偷竊的行為實在誇張，實在忍無可忍，在羅退房後，他也配合調閱民宿公共區域的監視器影像，確認沒有任何偷竊行為。羅男還指責民宿管家員工涉偷竊、說監視器可能有死角，他已把羅男列為拒絕往來戶、不想看到羅再到民宿騷擾。

轄區南市警二分局調查，35歲羅姓男子日前入住民權路這家民宿，入住期間因遍尋不著戒指、指民宿涉竊盜，羅男退房後，於前天（28）日晚間9點許前往該民宿並經員工同意下尋找戒指，卻與民宿洪姓老闆起爭執，引發羅男身旁的5位友人上前一起毆打洪男。

警方當時獲報後趕抵現場，涉嫌毆打民宿老闆的羅男等6名男子均已離去，員警隨即通知救護車將洪男送醫並調閱相關監視器影像，很快將羅男等6名嫌犯查緝到案，訊後依刑法妨害秩序、傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

台南市中西區民權路一家民宿洪姓老闆遭羅姓男客人夥多名友人圍毆成傷腦震盪，後腦勺有明顯出血。（圖：取自網路threads）

南市二分局警方將涉圍毆民宿洪姓老闆的羅姓男子等六名嫌犯移送法辦。（圖：民眾提供）

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