走私上千萬元鰻苗遭中國海警查扣 貨主等8人猜疑黑吃黑擄人判罪

海運公司王姓老闆等人，意圖走私鰻魚苗，被對岸海警查扣後，懷疑中間人陳男黑吃黑，涉嫌私行拘禁毆打，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2025/04/30 09:39

〔記者鮑建信／高雄報導〕海運公司王姓老闆和謝姓友人合作，打算走私市價上千萬元的40萬尾鰻魚苗到中國，不料被對岸海警查扣，他懷疑中間人陳男黑吃黑，於是派人擄走他，並經其親友籌款682萬始獲釋，高等法院分院依妨害自由等罪，分別判處王男等8人8月至2年10月不等徒刑。

判決書指出，2021年元月間，王男委託陳男將10箱（合計40萬尾）鰻魚苗，自金門載運至公海，交給對岸接駁船隻走私至大陸，結果在福建省晉江市遭海警查扣。

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陳男事後賠100萬元，但王男懷疑他與海警合作黑吃黑，乃與貨主之一的謝男共謀，趁陳在隔月22日，自金門搭機抵達後，委託林姓友人等，涉嫌將他押走私行拘禁毆打，要求賠償1200萬元損失。

林等人並向陳男恫稱：「假如今天不把這個事情解決，要送你上山頭」等語，又指示在旁的小弟將刀械架在他頸部，陳男被迫簽下800萬元本票後，打電話向友人求救，直到隔天下午，籌到682萬元才獲釋。

高雄地檢署依擄人勒贖等罪，將王男等8人提起公訴，但高雄地院認定王等人改依私行拘禁、偽造文書等罪，分別判處有期徒刑1年至2年8月，王等人不服上訴，高雄高分院上午審結宣判，分別判處有期徒刑10月至2年10月不等，仍可上訴。

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