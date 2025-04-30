貓咪被餓死成乾屍 飼主瞎扯：2、3天都會餵一次

郭姓男子搬離租屋處竟把愛貓留在舊家自生自滅。示意圖，非本新聞中的貓咪。（資料照）

2025/04/30 09:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從事貨運司機的郭姓男子，搬離舊租屋處時，竟把養了10年的貓咪留在舊家「自生自滅」，直到半年後房仲帶看房時在房間裡看到貓乾屍，怒向動保處檢舉，一審法官依違反動保法判郭男拘役20日，另併罰20萬元，郭不服上訴，瞎扯2、3天都會餵一次，貓咪應該是自然老死，但說詞不被法官採信，駁回他的上訴。

判決指出，郭姓男子從2017年12月起，承租高市某套房，2023年2月間，因租屋期滿，郭男另覓新家，但疑因新家的房東不讓房客養寵物，郭男竟把飼養多年的愛貓留在舊家，自己搬去新家住，放任愛貓在舊家「自生自滅」。

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半年後，徐姓房仲帶人看屋時，進到租屋時先聞到一股惡臭，他四處找尋臭味來源，後在房裡角落找到已成乾屍的貓咪；徐男不滿，向動保處檢舉，經派員調查後，確認是郭男所飼養的貓咪，因此依違反動保法「使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失罪」送辦。

高雄地方法院簡易庭審理時，郭男坦承犯行，法官認為他如果無能力繼續飼養，應積極向外尋求如動物保護團體、動物救援社團、中途之家等相關管道協助或收留，而非消極未提供充足、適當、乾淨且無害食物、飲水，以及安全、乾淨、適當的生活環境，讓貓咪因缺乏適當充足食物及生活環境惡劣，導致重要器官功能喪失而死亡，除判他拘役20天外，另併科罰金20萬元。

郭男認為判刑太重不服上訴，高雄高等法院審理時，他改口否認犯行，辯稱自己因從事貨運司機，常常不在家，但每2、3天回家時，都會補滿貓飼料和飲水，甚至買保健食品給貓咪吃，他懷疑是貓咪年事已高、身體機能老化，導致多重器官衰竭而病逝，並非他疏於照顧而餓死。

但法官重新勘驗相關事證，認定貓咪被發現時已成乾屍狀態，如果郭男真的有每隔2、3天就餵養貓咪，怎麼可能讓貓咪死亡並變成僵硬、乾燥等狀態都毫無所知，且動保處移送前，曾發函給郭男說明，但郭男卻沒有為了維護自身權益，陳述意見或提出相關事證，因此認定他是臨訟卸責，不採信他的說詞，駁回他的上訴，全案定讞。

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