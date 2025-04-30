前夫追3千萬匯款流向，不動產仲介妻偽造竟信託契約。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/30 08:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾擔任不動產經紀人的新竹周姓女子，離婚後遭前夫林男質疑先前匯款3千多萬元資金去向，竟以偽造不動產信託契約書搪塞，事後林男跟投資人一路打官司到最高法院，審理過程中才爆出周女犯行，新竹地院依行使偽造私文書罪判刑6月。

法官調查，周女與林男前係配偶（2人於民國109年11月11日離婚），周女於100年間從事不動產經紀業務，並與張男、李男共同投資不動產，2人將印章交予周女，供其為不動產登記相關業務使用。林男則於100年2月、7月匯款1995萬元、1330萬元至周女、張男名下金融機構帳戶。

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108年1月間，夫妻關係生變，林男要求周女說明其所匯上開資金去向，周女未得張、李同意，即擅自製作簽立日期為「100年6月20日」之「不動產信託契約書」1份，並在「立契約書人：乙方」欄位處簽署張、李署押各1枚，又持張、李先前交給她保管的印章，在「不動產信託契約書」上蓋印張、李印文各5枚，以此方式偽造私文書。

周女接續於108年4月將「不動產信託契約書」翻拍照片檔案1張傳送林男，再由女兒將「不動產信託契約書」正本轉交林男。

事後林男持「不動產信託契約書」對周女、張男及李男提起民事確認合資關係存在之訴，經法院判決駁回，張、李於訴訟中表示不知「不動產信託契約書」一事，林男始知該契約書係周女所偽造。

法官審酌周女面對前夫質疑資金去向，不思以正當合法方式處理、說明，竟以偽造「不動產信託契約書」並行使之，造成林男及張、李2人受有損害，且需額外支出相當勞力、時間、費用處理另案民事訴訟，犯後矢口否認犯行、飾詞狡辯，且就其犯行對他人造成之損害或不便，亦未曾積極和解、賠償，最後依行使偽造私文書罪判刑6月。

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