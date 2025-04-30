詐團嫌犯律師涉洩密 竹檢起訴

詐團嫌犯律師涉嫌洩密致證據湮滅妨礙偵查，新竹地檢署對徐姓律師與黃男提起公訴。（記者廖雪茹攝）

2025/04/30 08:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地方檢察署偵結律師洩密案件，今（30）日對被告徐姓及黃姓男子分別依刑法洩密罪、湮滅刑事被告案件證據等提起公訴；其中律師徐男於偵審程序中，擅自向黃男洩漏偵查中不利嫌犯的事證，使詐欺集團上游得以知悉偵辦進度，情節重大，但終在偵查終結前坦承事實，並已全數退還律師酬金，請法院依法量處適當之刑。

新竹地檢署檢察官黃品禎指揮警政署刑事警察局、新竹縣政府警察局共同偵辦此案。新竹地檢署表示，被告黃姓與林姓男子為友人關係。黃男前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，由徐姓男子擔任辯護人；林男因詐欺案件，也選任徐為辯護人。

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經查，黃男去年8月14日，明知警方在搜索林男住處時扣得涉案iPhone手機，內含重要證據，竟基於湮滅證據犯意，於搜查結束後透過通訊軟體Facetime聯絡不詳人士，促使該手機於同日12時56分被遠端重置，致使警方無法完整鑑識採證，以此方式湮滅林男另案刑事案件證據。

檢方指出，被告黃男、徐男共犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪嫌部分，徐男擔任林男辯護人，知悉林男律師委任費實際係由黃男支付，且該詐欺集團上游亟欲獲悉本案偵查進度等情。

徐男竟利用辯護人於偵查中、羈押審查程序時獲悉不利被告事證機會，與黃男於去年9月18日19時30分許，在新竹地方法院外車道附近，口頭向黃男告知林男遭羈押原因並提及扣案手機內有林男與其女友對話，對話中有提及大量現金金流等涉及犯罪事證及蒐證方向的偵查秘密。

黃男聽聞後，旋即持用手機通訊軟體撥打予詐欺集團上游並轉述上情。詐欺集團上游取得上開偵查秘密後，再傳送予詐欺集團水房負責人唐某另提起公訴，使唐得以知悉偵查進度、檢警掌握犯罪事證及蒐證方向，以此方式妨害檢警的偵查作為。

檢警嗣後查緝唐男到案並在其扣案手機之Telegram對話紀錄中，發現上開洩密、滅證等通訊內容，擴大偵辦後查明上情。

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