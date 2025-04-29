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    7改裝車半夜楊梅飆車炸街 警方出手了

    桃園市楊梅區幼獅路段28日凌晨2點多聚集7部「改裝」轎車來回競速，疑似飆車行徑，噪音大到讓民眾報案，其中3車輛還遮蔽車牌。（記者黃政嘉翻攝）

    桃園市楊梅區幼獅路段28日凌晨2點多聚集7部「改裝」轎車來回競速，疑似飆車行徑，噪音大到讓民眾報案，其中3車輛還遮蔽車牌。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/04/29 23:57

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區幼獅路段昨天（28日）凌晨2點多聚集7部「改裝」轎車來回競速，噪音大到讓民眾報案，其中3車輛還遮蔽車牌，見警方到場，7部車加速逃逸，警方調閱監視器後，已掌握相關車輛，將針對相關違規逕行舉發。

    楊梅警分局指出，幼獅派出所接獲民眾報案有噪音車聚集後，警方立即到現場取締，不過噪音車輛駕駛看見警方後立即加速逃逸，警方調閱監視器發現，當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集，且來回競速飆車，其中有3部車遮蔽車牌。

    楊梅警分局指出，3部遮蔽車牌車輛將依道路交通管理處罰條例13條第1項處2400元至4800元罰鍰，另將再檢視有無其他相關違規，並依規定逕行舉發，同時針對競速車輛製發「防制危險駕車及噪音車輛」訪談約制通知書。

    楊梅警分局呼籲，民眾勿有競速飆車等危險駕駛行為，警方絕不姑息相關情事，以維護用路人安全，另將持續與環保局聯手執行改裝車稽查勤務，還靜於民。

    警方將針對相關違規車輛逕行舉發，製發訪談約制通知書。（記者黃政嘉翻攝）

    警方將針對相關違規車輛逕行舉發，製發訪談約制通知書。（記者黃政嘉翻攝）

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