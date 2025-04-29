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    首頁　>　社會

    癌症化療病患嗆揍女護理師 免刑改判2個月原因曝

    癌症病人不滿化療時間太長，涉嫌恐嚇女護理師，高雄高分院從重改判。示意圖。（資料照）

    癌症病人不滿化療時間太長，涉嫌恐嚇女護理師，高雄高分院從重改判。示意圖。（資料照）

    2025/04/29 23:10

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市趙姓罹癌病患不滿化療注射時間長達23小時，涉嫌恐嚇女護理師，經地院依違反醫療法判處免刑；女護理師上訴，高等法院高雄分院則改判趙男易科刑2個月定讞。

    據了解，2023年10月22日上午，趙男在國軍高雄總醫院軍陣大樓5樓病房接受癌症化療藥物注射，歷經近23小時後，凌晨1點30分不耐注射時間過長，到護理站旁病房，想找護理人員協助稀釋藥物，加速施打。

    護理師甲女以必須依照醫囑時間、順序施打為由拒絕，趙男涉嫌恫嚇，「哪有你這種人」、「你再不加你試試看，看我敢不敢揍你」，將換藥車推往一旁，握拳作勢揮打。

    案經甲女訴請苓雅分局處理，警方傳喚趙男到案說明，依涉嫌違反醫療法，函送高雄地檢署偵查、起訴。

    地院法官審酌趙男認罪、當時處境、威脅時間僅數秒、甲女只要求給他一個教訓，及未明顯妨害醫療行為，運用「情堪憫恕」，判處免刑。

    檢方依甲女要求提起上訴，高雄高分院則認為趙男涉案情節，不適用「情堪憫恕」要件，改判有期徒刑2個月，如易科罰金，以1000元折算1日，宣告緩刑2年，另需支付國庫2萬元，及接受法治教2場，並交付保護管束，不得上訴。

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