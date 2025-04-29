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    首頁　>　社會

    基隆冰櫃藏屍案起訴 債主、小弟等3嫌續押

    男子陳張成為向趙姓男子追討債務，指使小弟吳志傑、江德山等人將趙押往七堵八堵區倉庫軟禁後毆打致死，放進冰櫃內搬至小貨車上棄屍，基隆地檢署偵結，起訴陳等3人依涉犯共同涉犯剝奪他人行動自由死等罪起訴。（記者林嘉東翻攝）

    男子陳張成為向趙姓男子追討債務，指使小弟吳志傑、江德山等人將趙押往七堵八堵區倉庫軟禁後毆打致死，放進冰櫃內搬至小貨車上棄屍，基隆地檢署偵結，起訴陳等3人依涉犯共同涉犯剝奪他人行動自由死等罪起訴。（記者林嘉東翻攝）

    2025/04/29 21:49

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦基隆冰櫃藏屍案今（29）日偵結，檢方認定債主陳張成為向趙姓男子追討債務，指使小弟吳志傑、江德山等人將趙押往七堵八堵區倉庫軟禁，吳等人將趙男毆打致死後，放進冰櫃內搬至小貨車上棄屍，將陳等3人依涉犯共同涉犯剝奪他人行動自由死罪，與毀損遺體棄屍罪起訴。基隆地院下午召開羈押庭，以陳等3人有逃亡之虞，裁定將陳等3人羈押。

    檢警調查，52歲債主陳張成去年11月27日，指使43歲小弟吳志傑、63歲江德山等人，向有黑道背景的69歲趙姓男子追討債，先將趙男押到陳姓債主住處，再將趙男押往基隆市八堵區一處倉庫軟禁，吳等人將趙押至倉庫時，先用膠帶黏貼他口、鼻，防止他大叫求救，再輪流踢、打趙，吳對趙施暴逼他還債過程中，未注意趙男年歲已大，不堪遭吳毆打，致趙窒息死亡；吳等人發現趙死亡後，竟以乙炔焚燒趙的遺體，發現溫度不夠高，難以燒成灰燼，改放進冰櫃內搬至小貨車上棄屍。

    檢方認定，陳張成、吳志傑與江德山等3人共同涉犯剝奪他人行動自由死罪，與毀損遺體棄屍罪，今天將陳等3人提起公訴，損害遺棄屍體等罪起訴，並將全案送審基隆地院；法院合議庭今天下午召開接押庭時，江德山坦承犯行，陳張成、吳志杰則否認犯行，法院認定陳等3有逃亡之虞，裁定將陳等3人羈押。

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