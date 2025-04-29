男網友熱心介紹投資網路店面賺大錢 粉領族險失15萬積蓄

男網友熱心介紹投資網路店面，粉領上班族險失15萬元積蓄。（記者李容萍翻攝）

2025/04/29 20:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市27歲陳姓粉領上班族，月前透過影音平台TikTok（抖音國際版）認識一名男網友，對方取得陳女好感後，引導互加LINE好友再藉機介紹投資網路店面，要求匯款15萬元投資，陳女不疑有詐，昨日前往復興區農會辦事處ATM邊講手機邊匯款，引起行員注意、機警通報警方，員警火速趕到並且耐心說明網路詐騙案例勸阻，陳女才打消匯款保住積蓄。

大溪警分局三民派出所鍾姓警員今日表示，陳女前一陣子玩TikTok軟體，結識這名男網友，對方經常殷勤噓寒問暖，博得陳女好感，日前對方自稱從事網路店面投資，可以賺大錢，甜言蜜語引誘陳女投資，只要匯款15萬元投資即可獲利，陳女信以為真，依對方指示前往復興區農會三民辦事處匯款。

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陳女站在ATM前一邊用手機與對方講話、一邊操作帳號匯款，農會行員發現懷疑有異，立即通報，警方獲報派員趕到現場，發現陳女不熟練操作匯款，立即上前制止，與行員合力說明詐騙案例，陳女才認知自己遇到詐騙，險些被騙積蓄不保，向員警、行員感謝。

警方提醒，網路交友詐騙案件時有所聞，均是利用噓寒問暖、關心體貼手法博取信任，建立感情連結，開始可能以急需用錢等藉口騙取小額金錢，獲取信任後，會以投資詐騙方式騙取高額金錢，手法層出不窮，呼籲民眾網路交友提高警覺，對於網友提出金錢往來、投資行為，可打165反詐騙專線查證，避免被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男網友熱心介紹投資網路店面，粉領上班族險失15萬元積蓄。（記者李容萍翻攝）

男網友熱心介紹投資網路店面，粉領上班族險失15萬元積蓄。（記者李容萍翻攝）

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