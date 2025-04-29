捐贈儀式照片遭竄改！歹徒要求匯款 消防署提醒「詐騙別上當」

消防署港務消防大隊台中港隊日前於官方臉書貼文，感謝「台中大屯扶輪社」捐贈消防器材等設備。（消防署提供）

2025/04/29 19:05

〔記者陸運鋒／新北報導〕消防署港務消防大隊台中港隊日前於官方臉書貼文，感謝「台中大屯扶輪社」捐贈消防器材等設備，但近日捐贈儀式的照片，遭不法人士變造成「益起公益聯盟」捐贈，甚至要求民眾轉帳捐款至指定帳戶。對此，消防署今日嚴正澄清，任何公家消防單位不會主動要求民眾捐款或捐贈金錢購買消防器材，別成為詐騙集團下手目標。

消防署表示，內政部消防署港務消防大隊官方臉書於3月5日貼文指出，感謝「台中大屯扶輪社」捐贈行動醫療充氣帳篷及救災指揮所充氣帳篷給台中港隊，但最近貼文中的照片遭人變造成「益起公益聯盟」捐贈，並被不明人士在某些line群組流傳，還要求熱心民眾轉帳捐款並附上帳戶。

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消防署指出，因近期接獲民眾來電，詢問是否有辦理「益起公益盟捐贈」行動醫療充氣帳篷及救災指揮所充氣帳篷的捐贈活動，經內部查證後並無此事，確認是詐騙集團竄改照片手法行騙，籲民眾切勿上當以免荷包損失。

消防署提醒，消防救災、救護器材捐贈，並不會要求轉帳捐款，別成為詐騙集團目標，至於相關捐贈資訊可查詢政府官方網站，切勿輕易相信網路提供的不明連結，若有任何疑慮請撥打「警政署165反詐騙專線」諮詢，並就近至派出所報案尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

消防捐贈儀式照片遭人變造為「益起公益聯盟」捐贈，甚至要求民眾匯款，消防署提醒此為詐騙切勿上當。（消防署提供）

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