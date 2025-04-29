LINE群老師教投資ETF 女衝郵局解定存想投資200萬

女子加入LINE群，聽信群內「指導老師」教導，要她把錢交給老師投資ETF。（記者鄭景議翻攝）

2025/04/29 20:44

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市女子點擊網路投資廣告，依指示加入LINE群，聽信群內「指導老師」教導，要她把錢交給老師投資ETF，女子信以為真，直奔郵局想解除提領200萬元，所幸行員通報大安分局警方，警方馬上告知女子此為詐騙手法。

員警到場發現，女子一開始聲稱要買房子，又改口要裝潢，最後再改口要出國玩，一變再變，郵局人員起疑報警。

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女子告訴警方，她在LINE投資群組認識指導老師，為投資ETF要匯款至老師指定帳戶，員警聽了馬上告訴女子這是現今詐騙集團慣用話術，如: 股票代操、提領裝潢款、買房頭期款、虛擬貨幣等假投資，都是常見詐騙案例，且若要投資ETF自己投資即可，交給不認識的陌生人操盤不合理又危險，力勸該女子切勿匯款，以免遭詐騙。

女子最後聽從警方勸導，不會匯款，大安分局也呼籲，如遇投資群組要求匯款至指定帳戶，或交付現金由他人代操股票等情節疑似詐騙手法，一定謹記防詐三要訣：「一聽、二掛、三查證」，大安分局呼籲提高防詐警覺，反覆查詢確認；多一分警惕、少一分損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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