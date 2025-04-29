每份300元幫郭台銘買連署書 桃園蓮華寺董座判2年+500萬罰金

桃園市桃園區蓮華寺董座江衍灝花錢以300元幫郭台銘參選總統買公民連署書，桃園地院今判處江及3共犯2年至1年2月不等徒刑，處罰金500萬元至100萬元不等。（記者余瑞仁攝）

2025/04/29 18:28

〔記者余瑞仁／桃園報導〕財團法人桃園市蓮華寺代表人江衍灝於2023年9月間起，委由協力廠商呂姓女負責人以每份300元代價，向他人蒐集鴻海創辦人郭台銘參選總統的公民連署書，呂女公然在LINE交友群組中詢問「有沒有人要連署郭台銘，工作費一個300」，透過經營的美髮屋的同學聶女及林姓阿姨取得30份連署書，案經桃園地檢署依違反總統副總統選舉罷免法將江衍灝等4人起訴。桃園地院今審結判處江衍灝有期徒刑2年，併科罰金500萬元，緩刑5年，並應提供240小時義務勞務；另3人分別判處1年10月至1年2月徒刑，分處罰金400、200及100萬元，並宣告緩刑5至3年不等。

判決指出，江衍灝為桃園蓮華寺代表人，與廟方協力廠商某建設呂姓女負責人有生意合作，而呂女的辦公室就設於蓮華寺內，江為支持有意參選總統、副總統的郭台銘、賴佩霞能順利通過公民連署門檻，2023年9月間前往呂女辦公室，邀約呂女向他人以300元對價取得1份連署書或提供身分證影本以供連署，以繳交連署書或提供身分證影本即可獲300元對價的賄賂，向他人蒐集連署書。

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呂女應允後，江交付約2萬元給呂女作為行賄之用，同年10月16日，呂女在國中同學LINE群組中，張貼「有沒有人要連署郭台銘，工作費一個300」的訊息詢問群組內成員，行求賄賂群組內包含聶姓女子在內的7人及其家人；在大溪區開設美髮屋的聶女於隔日回應表示願意連署，同時答應幫忙邀集他人參與連署；呂女當日從聶女處拿回3份連署書，另提供9000元賄賂金，聶女收受9000元後，2天內又收取到19份連署書。

呂女另找上其林姓阿姨徵求連署書，林女同意提供夫妻2人的身分證件後，呂女交付600元，並邀約林女幫忙邀集，林女應允後，向林姓姪女繼續徵求並順利取得4份，林姓姪女也幫忙募集2份，簽署連署書者均取得300元。

案經檢調接獲檢舉查獲，桃園地檢署偵辦後對江衍灝、呂女、聶女及林女等人依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌起訴。桃園地院審理時，江衍灝與呂女等人均認罪，法官審酌被告4人所為妨害總統副總統選舉連署之公正、公平，戕害民主政治健全發展，衡量被告均認罪，今審結分別判處2年至1年2月不等徒刑及罰金500萬元至100萬元，宣告緩刑5年至3年不等，另均應提供240小時至100小時不等義務勞務。

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