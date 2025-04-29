中和雙屍案相驗 研判日籍男悶死癱瘓前妻後輕生

日籍男倉田與全身癱瘓前妻林女陳屍中和租屋處。（翻攝資料照）

2025/04/29 18:23

〔記者陸運鋒／新北報導〕日籍男子倉田與前妻林姓女子昨晨（28日）被房東發現陳屍新北市中和區租屋處，警方採集相關跡證，未發現有外力介入，兩人遺體已腐爛發黑，研判死亡超過5天。檢警今天下午抵達新北殯儀館相驗後，確認林女死因為呼吸衰竭致死，因此研判倉田將林女活活悶死後輕生。

中和警分局調查，56歲倉田與61歲林女1991年結婚，期間，林女重病開刀，腦部缺氧致全身癱瘓，這些年都由倉田發傳單及打零工，靠著微薄收入照顧臥病在床的林女。

請繼續往下閱讀...

林女想申請低收入戶補助，2人在2021年離婚，搬往中和區景平路租屋，夫妻倆雖已離婚，但林女生活起居仍由倉田照料，倉田除了工作幾乎足不出戶，鮮少與鄰居互動。

據查，其他房客昨天凌晨2點左右聞到屍臭味，通知房東開門後，發現倉田在玄關處死亡，林女則躺在無生命跡象，嚇得連忙報案，警方初判有3種可能死因，包括林女死亡後導致倉田傷心欲絕輕生，或倉田將林女殺害後再輕生，抑或倉田輕生後林女遭餓死等。

檢警今天下午會同法醫到新北殯儀館相驗，研判死林女死因為窒息導致呼吸衰竭身亡，倉田則是輕生；檢警研判倉田在生前以毛巾覆蓋林女口鼻，將其殺害後再到玄關處輕生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法