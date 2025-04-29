台中大廣三、金典交易涉背信 勤美老董、1律師更三審改判有罪

股票上市的勤美公司董事長何明憲與律師凃錦樹兩人在台中大廣三與金典酒店交易案中涉謀取回扣好處，凃這部分無不法利得，但兩人仍被台南高分院更三審認定同犯證券交易法的特殊背信罪，各判何三年二月與凃三年徒刑。（記者王俊忠攝）

2025/04/29 17:34

〔記者王俊忠／台南報導〕股票上市勤美公司董事長何明憲與律師、勁林爭青資產公司負責人凃錦樹，兩人被控涉及台中大廣三案、金典酒店交易案，從勤美子公司給付給勁林公司的報酬，有回流回扣好處給何明憲。2011年台南地院判何、凃兩人無罪；檢方不服上訴，高等法院台南分院29日更三審改判何3年2月徒刑、凃3年徒刑，還可上訴。

台南高分院更三審撤銷一審對兩人的無罪判決，並指何明憲是犯證券交易法中的特殊背信罪，判處3年2月徒刑、犯罪所得7009萬多元，除應發還被害人、第三人或得求償之人外，須沒收；凃錦樹（通緝中）也是犯與何同法的特殊背信罪，判處3年徒刑。

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更三審判決指出，何明憲與凃錦樹兩人共同藉由「大廣三不良債權」、「金典酒店不良債權」的交易過程，朋分勤美公司、太子建設公司子公司的日華投資、日華資產兩公司交付給勁林公司的服務報酬。

勁林公司把處理大廣三案中取得日華投資公司支付的報酬，其中3509萬多元匯給何明憲帳戶；而勁林公司又把處理金典酒店案中取得日華資產公司給付報酬的其中3500萬元，同樣匯到何明憲的帳戶。

何、凃兩人對此金流的事實並不爭執，但辯稱是何明憲應凃錦樹之邀，參與台南小東路不良債權投資案應取得的報酬，並非朋分日華投資與日華資產兩公司支付給勁林公司的報酬，那不是何明憲的回扣。

南高院更三審調查認定，何、凃兩人是怕相關單位調查兩人之間的資金往來情形，才補製作小東路投資案的相關借據、契約、還款協議或不動產債權讓與契約等文件，兩家日華公司匯給何明憲的金流款項，根本與何明憲參與小東路不良債權投資案的報酬無關。因此，何、凃兩人辯解不足採信，兩人犯證交法中的特殊背信罪，可以認定。由於此案從一審後已逾8年未能確定，合議庭審酌依妥速審判法規定，對何、凃兩人減輕其刑。

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