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    首頁　>　社會

    澎檢鐵腕出擊 清查廢棄物濫倒處所共8處

    澎湖地檢署檢警聯手查緝，誓言將任意傾倒垃圾趕出菊島。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署檢警聯手查緝，誓言將任意傾倒垃圾趕出菊島。（澎湖地檢署提供）

    2025/04/29 18:37

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署周士榆檢察長、郭耿誠主任檢察官，今（29）日率同澎湖縣政府環保局、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊環保警察隊、馬公分局偵查隊、白沙分局偵查隊、憲兵指揮部澎湖憲兵隊、法務部調查局澎湖縣調查站、海巡署第七岸巡隊等機關共同聯合稽查非法傾倒廢棄物案件。

    此次稽查地點橫跨澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉及西嶼鄉等處，共清查轄內8個廢棄物棄置地點，總計查獲8件不法情事，全數為涉及違反廢棄物清理法之刑事案件，由澎湖地檢署分別指揮澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、馬公分局及白沙分局積極偵辦，稽查成果豐碩。

    今日聯合稽查行動，由檢察長領軍，於抵達第一個稽查點時，映入眼簾的就是大量的事業廢棄物，經過分頭蒐證，並與稽查小組人員就現狀進行討論，果然在大量的廢棄物中找到可疑為非法棄置行為人之相關跡證，後續將由司法警察單位進一步追查行為人到案說明。

    周士榆表示，澎湖以海洋、觀光立縣，居民之生計與二者息息相關，為使澎湖地區民眾安居樂業，在海洋生態部分，澎湖地檢署致力於減少非法漁撈；在陸地方面，澎湖地檢署也主動組織稽查小組加強查緝違反廢棄物清理法之案件。由不定期之聯合稽查行動，檢察官指揮調度，迅速追緝不法廢棄物濫倒案件。但「清淨菊島、廢棄物OUT」不能只靠檢警環等司法、警察機關及政府部門的力量，更要靠民眾挺身而出，擔任環保守門員，主動發掘不法，勇敢提出檢舉，清淨菊島才得以永續。

    澎湖地檢署率同檢警單位，共同查緝非法傾倒垃圾。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署率同檢警單位，共同查緝非法傾倒垃圾。（澎湖地檢署提供）

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