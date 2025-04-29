神棍誆騙女信徒性侵58次 自稱皮膚病、氣喘求交保被駁回

台中劉姓男子宣稱母親成佛降駕救世，藉機性侵5名女信徒前後達58次，近日以皮膚病、氣喘求交保被台中地院駁回。（資料照）

2025/04/29 17:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中65歲劉姓男子，自2009年接手過世母親創設的西方如來寺，對外宣稱母親升天成佛，欲降駕救世，自稱「無上之主」，可替信徒消災解厄，假藉宗教之名誆騙5名女信徒和他發生性關係，前後達58次，雙方還簽下性愛同意書，遭檢方聲押獲准並起訴，劉男近來以有皮膚病等理由求交保，台中地院認為他犯罪時間長達15年，有反覆實施同一犯罪之虞，裁定駁回，可抗告。

中檢起訴指出，劉男2009年接手過世母親成立的佛堂，宣稱他的母親升天成佛，名號是「無量金菩薩」，向外招來信徒，要求信徒尊稱他為「老師」、「無上之主」，凡事均依他指示，奉獻於「無上之主」，才能扭轉個人因果，若有違反他或「無量金菩薩」開示，將惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

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檢方指控，劉男利用5名女信徒的身體、感情、婚姻或經濟不佳狀態，於住處佛堂或汽車旅館進行一對一諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師發生性行為」才是愛及信任最快傳達方式，共誘騙5女發生性關係至少58次。

其中有女信徒罹患癌症，劉男告知「妳先生幾年內會生病死亡；小孩會行為偏差，兒子會成為同性戀」，自己以神力擋住她身體的因果，要求她寫一張「性愛同意書」，2人因此前後發生7次性關係；另一名女信徒想挽回前男友，劉男告知「你紅顏薄命，會去當酒家女，40歲就會死」，「妳會跟男朋友做的事都要跟老師（劉男）做」，男友才會回心轉意，女子遂與劉男發生10次性關係。

劉男去年11月遭檢方拘提後，向法院聲請羈押獲准，上月依強制性交罪起訴，劉男近日委由律師聲請交保，強調犯後已知所悔悟，無逃亡之虞，且無再反覆實施同一犯罪之虞，加上患有皮膚病、氣喘等疾病，希望能交保。

台中地院法官認為，劉男所犯強制性交罪嫌達58罪，且犯罪時間長達15年，可見自制力薄弱，有反覆實施同一犯罪之虞。且在搜索過程中刪除對話紀錄，有事實足認有湮滅證據之虞，且劉男所稱患有皮膚病、氣喘等疾病，已在看守所就醫或戒護就醫，未達「非保外治療顯難痊癒」的程度，因此仍有羈押必要，駁回交保聲請。

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