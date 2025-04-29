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    打造「資安堅韌之島」 調查局與佛大簽署合作備忘錄

    法務部調查局攜手佛光大學打造「資安堅韌之島」，今天簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，調查局副局長兼資安長吳富梅（右）與佛大校長趙涵㨗共同主持。（記者王峻祺翻攝）

    法務部調查局攜手佛光大學打造「資安堅韌之島」，今天簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，調查局副局長兼資安長吳富梅（右）與佛大校長趙涵㨗共同主持。（記者王峻祺翻攝）

    2025/04/29 16:40

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕法務部調查局攜手佛光大學打造「資安堅韌之島」，今天簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，調查局副局長兼資安長吳富梅說，佛大是學術及宗教領域重要學校，亦為東部區域教育與人才培育基地，期望透過公私部門合作，共同防禦資安威脅。

    簽署儀式今天在佛大圖書館雲水雅會5樓會議室舉行，由調查局副局長兼資安長吳富梅與佛大校長趙涵㨗共同主持，分別代表調查局與佛大簽署合作備忘錄，資通安全處長張尤仁、宜蘭縣調查站主任古美珠及副主任鍾志清等人均到場。

    吳富梅說，近年我國關鍵基礎建設已成為駭客組織攻擊目標，且駭客攻擊模式愈趨組織與系統化，佛大管理眾多教職員及學生個資，依本局偵辦多起電腦犯罪及網路駭侵案件經驗，一旦相關資料外流可能衍生各類刑事案件，經常是駭客組織鎖定攻擊的高價值目標，顯見該等領域已成為新興網駭重點。

    她說，本局職司重大電腦犯罪偵辦，已累積豐富經驗，深知面對日新月異的網路駭客攻擊，除結合安全防護與資安工作，推動跨組織的資安聯防體系外，更須具體提升現今所有政府機關、科研機構及企業團體等資安聯防專業能力和防護能量，強化公私部門共同防禦資安威脅。

    調查局強調，與佛大簽署合作備忘錄，是落實總統賴清德於「台灣資安大會 CYBERSEC 2025」所揭示達成「國家資通安全戰略2025─資安即國安2.0」為核心，包括強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系及構築新興科技防禦技術等3大目標，加速提升國家數位韌性，朝建立安全可信賴的智慧國家大步邁進，讓臺灣逐步成為真正的「資安堅韌之島」。

    調查局指出，未來將與佛大啟動資通安全聯防機制，在互信互賴的合作基礎上，建立緊密夥伴關係，嚇阻和遏止網路攻擊及竊取個資事件的擴張。

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