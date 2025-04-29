詐團成員超商影印假工作證被檢舉 警盤查再搜出毒品

范男在超商影印時假工作證及契約時，被民眾發現檢舉，警方到場盤查後，確認范男為詐騙集團成員。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/29 16:14

〔記者陸運鋒／新北報導〕范姓男子在新北市永和區某超商影印時，因形跡可疑被民眾檢舉，警方趕抵後，發現范男正在影印詐騙集團所使用的假工作證及契約，經查驗後，確認范男為詐騙集團成員，另搜出大麻及毒咖啡包等違禁品，詢後將其移送偵辦，同時擴大追查其他共犯。

永和警分局調查，20歲范嫌昨天傍晚在新北永和區安樂路一間超商，影印多張工作證及契約，民眾見狀後隨即報警，警方到場盤查，發現該工作證上照片非范男本人，經檢視手機後，發現范嫌有詐騙集團群組對話紀錄，研判范男就是詐團成員，立即將其帶回調查。

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據悉，警方調閱周邊監視器後，發現范男在抵達超商前，將1個背包丟棄在附近工地，經前往察看後，果然發現背包內裝著大麻1包、愷他命2包、毒咖啡包10包等違禁品，令范嫌啞口無言。

警詢時，范男稱毒品是朋友所寄放，因擔心將毒品帶進超商會被發現，所以才會丟棄在路邊，至於影印假工作證及契約，則是朋友請他協助影印，警詢後，將范嫌依違反毒品危害防制條例、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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范男在抵達超商前，將一個背包丟棄在附近工地，警方查看後，果然發現背包內裝著大麻、愷他命、毒咖啡包等違禁品。（記者陸運鋒翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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