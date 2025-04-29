為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐團成員超商影印假工作證被檢舉 警盤查再搜出毒品

    范男在超商影印時假工作證及契約時，被民眾發現檢舉，警方到場盤查後，確認范男為詐騙集團成員。（記者陸運鋒翻攝）

    范男在超商影印時假工作證及契約時，被民眾發現檢舉，警方到場盤查後，確認范男為詐騙集團成員。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/29 16:14

    〔記者陸運鋒／新北報導〕范姓男子在新北市永和區某超商影印時，因形跡可疑被民眾檢舉，警方趕抵後，發現范男正在影印詐騙集團所使用的假工作證及契約，經查驗後，確認范男為詐騙集團成員，另搜出大麻及毒咖啡包等違禁品，詢後將其移送偵辦，同時擴大追查其他共犯。

    永和警分局調查，20歲范嫌昨天傍晚在新北永和區安樂路一間超商，影印多張工作證及契約，民眾見狀後隨即報警，警方到場盤查，發現該工作證上照片非范男本人，經檢視手機後，發現范嫌有詐騙集團群組對話紀錄，研判范男就是詐團成員，立即將其帶回調查。

    據悉，警方調閱周邊監視器後，發現范男在抵達超商前，將1個背包丟棄在附近工地，經前往察看後，果然發現背包內裝著大麻1包、愷他命2包、毒咖啡包10包等違禁品，令范嫌啞口無言。

    警詢時，范男稱毒品是朋友所寄放，因擔心將毒品帶進超商會被發現，所以才會丟棄在路邊，至於影印假工作證及契約，則是朋友請他協助影印，警詢後，將范嫌依違反毒品危害防制條例、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    范男在抵達超商前，將一個背包丟棄在附近工地，警方查看後，果然發現背包內裝著大麻、愷他命、毒咖啡包等違禁品。（記者陸運鋒翻攝） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    范男在抵達超商前，將一個背包丟棄在附近工地，警方查看後，果然發現背包內裝著大麻、愷他命、毒咖啡包等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播