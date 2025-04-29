凌虐剴剴證據早在手同住看護沒人問？簡舒培點出北市社會局缺失

簡舒培質詢譴責兒盟最初察覺剴剴額頭的不明瘀青，卻未及時發現不尋常，與剴剴同住的菲籍移工事先收齊證據，但因不熟悉通報作業，導致愷愷錯失可能的救命機會。（記者劉詠韻翻攝）

2025/04/29 17:02

〔記者劉詠韻／台北報導〕劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童「剴剴」，國民法官審理持續進行，台北市民進黨議員簡舒培今天在市議會質詢譴責，兒盟最初察覺剴剴額頭的不明瘀青，卻未及時發現不尋常，以至剴剴錯失可能的救命機會？與剴剴同住的菲籍移工儘管已事先收齊證據，但因不熟悉通報作業，導致愷愷錯失可能的救命機會，認為同住人最清楚保母托育狀況、卻不用訪談表達強烈質疑。

簡舒培指出，剴剴案事發時間軸可追溯2023年9月1日，當時兒盟轉介台北市劉姓保母收托剴剴，兒盟同月25日到保母家訪視，發現剴剴額頭瘀青，保母卻稱於公園玩耍受傷；居托中心26日現場訪視，並未發現異狀，後來鎧鎧於12月24日送醫宣告死亡，萬芳醫院發現男童身上有多處不正常傷勢，依照兒虐案件通報。

請繼續往下閱讀...

簡舒培說，從兒盟在2023年9月25日第一次訪視看見剴剴頭上瘀青後的整整3個月裡，台北市政府竟從未正視案件，另外，外籍移工供稱曾親眼看見劉姓姊妹對剴剴經常罰站、餵食剩飯剩菜、洗冷水澡及發展到雙腳變形等凌虐，且已備好照片、影片證據，卻不知通報作業；但居托人員到現場後儘管知道移工的存在，卻未得到任何訊息，社會局在這部分存在嚴重缺失。

簡舒培說，根據台北市居托中心依照《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》第18條，針對托育人員辦理訪視，同住人最清楚保母托育狀況、卻不用訪談表達疑慮，她要求未來若再有社工介入案件，應一併將資料匯報社會局。

社會局回應，依事發當時規定，全日居家托育1年需針對保母托訪視4次，且需於新收托後後一個月內訪視，本案居家托育服務中心訪視輔導員皆依中央法規進行訪視。

社會局說，目前已全面盤點居家保母收托全日托兒童情形，提高訪視次數由1年4訪改為1年6訪，另針對長期收滿3名以上兒童，且經評估認有照顧負荷之虞者，每年至少訪視6次。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法