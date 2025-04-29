吳秋齡被控送紅酒賄選判無罪 另挪用志工桌數宴客涉貪遭調查

羅東鎮長吳秋齡涉挪用志工桌數宴客遭檢方調查。（記者王峻祺攝）

2025/04/29 16:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東鎮長吳秋齡2022年被控選前涉紅酒賄選，檢方以選罷法的投票行賄罪嫌起訴，最後高等法院判她無罪，如今全案另牽扯到當年志工歲末聯歡中，有4桌遭挪用宴客，恐涉及貪污罪，檢方重啟案外案調查釐清。

羅東鎮公所2022年3月20日在金門餐廳辦理「111年度志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，每桌單價4500元，原定預估71桌（開桌65桌，6桌預備桌），實際出席桌數僅55桌。

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不過，鎮公所於同月30日晚間將剩餘桌次宴請非屬志工團體的羅東鎮家長會長聯誼會成員及鎮內中小學校長，受邀者多數具有羅東鎮長選舉權及影響力。當晚席開4桌，其中1桌是羅東鎮公所人員。

檢方發現，餐會過程中，吳秋齡率領鎮公所主祕及課室主管，穿著公所服務團隊背心到場接待，向與會人員拜票尋求支持連任；餐會結束，吳秋齡更站在餐廳門口，送給每人1瓶市價980元的紅酒。

檢方認為吳秋齡涉犯選罷法的投票行賄罪，將她起訴，並提起當選無效之訴。時任民政課朱姓課長、邱姓女課員為順利驗收和核銷，涉嫌在志工團歲末聯歡外燴餐點驗收紀錄的公文書上，虛偽記載59桌都於3月20日履約，金額共26萬5500元整，雙雙簽名，最後被依刑法公務員登載不實罪嫌起訴。

宜蘭地院審理認為，無證據證明聯歡活動過程中有約定、請託投票支持吳秋齡，與會者也不知餐費和紅酒由吳秋齡提供，無對價認知，無法認定吳秋齡是基於投票行賄犯意舉辦餐會和贈酒，判她無罪。朱姓課長、邱姓女課員則均依公務員登載不實罪，判處1年2月，緩刑兩年。

檢方不服，針對吳秋齡投票行賄罪部分，提起上訴，朱、女均緩刑確定。高院審理後維持一審判決，仍判吳無罪。至於檢方對吳秋齡提起當選無效之訴，去年2月27日高院判她勝訴確定。

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