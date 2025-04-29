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    吳秋齡挪用志工桌數宴客 監察院認為疑似涉及詐取財物

    監察院去年通過糾正案「鎮長請客，基層公務員買單又扛罪」，認為吳秋齡疑似涉及詐取財物。（記者王峻祺攝）

    監察院去年通過糾正案「鎮長請客，基層公務員買單又扛罪」，認為吳秋齡疑似涉及詐取財物。（記者王峻祺攝）

    2025/04/29 16:18

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所辦理2022年度志工餐敘採購案，監察院去年10月9日通過糾正案「鎮長請客，基層公務員買單又扛罪」指出，全案經法院審理認定涉犯公文書登載不實，公所主計又未能有效執行預算控管及考核，監辦失當，亦有違失，其中更認為鎮長吳秋齡、主任祕書蔡宜潔等人挪用志工桌數宴客，疑似涉及詐取財物，亟待檢調究明。

    監察委員王幼玲、蔡崇義指出，羅東鎮公所辦理志工餐敘採購，第2次邀請對象並非志工團體，案經法院審認非屬公務核銷範圍，導致部分職員涉犯公文書登載不實。另機關首長等人明知邀請對象非屬志工團體，仍執意為之，實屬不當。

    監察院指出，鎮公所為求審計部調查順利結案，還便宜行事，逕自通知主驗人承擔該筆餐費1萬8000元，且公所主計室亦未盡到採購法賦予監辦之責，明知辦理2次，卻輕率要求須符合契約形式規定，將驗收紀錄等文件修正登載為1次辦理，方予以審核通過付款，因最後未符合實際情形，導致承辦遭受刑事訴究。

    監察院指出，第2次餐敘鎮長吳秋齡還避開承辦民政課長朱昭安，直接指示主祕蔡宜潔研議辦理，由主祕逕行交辦行政室與社會課主管等人執行，相關主管明知受邀人員資格存有疑義，仍指示賡續辦理，鎮長、主祕等人疑似涉及詐取財物之刑事犯罪，亟待檢調究明。

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