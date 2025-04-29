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    首頁　>　社會

    內湖母女遭詐尋短 毒舌警向法官自求從重量刑

    台北市內湖區一對母女被騙走1200萬元積蓄，當時內湖分局港墘所劉姓員警以戲謔口吻連絡被害人，之後被害人輕生。（資料照）

    台北市內湖區一對母女被騙走1200萬元積蓄，當時內湖分局港墘所劉姓員警以戲謔口吻連絡被害人，之後被害人輕生。（資料照）

    2025/04/29 15:42

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一對母女誤信詐騙集團投資話術，被騙走1200萬元積蓄後輕生，而內湖警分局港墘所劉姓警員受理報案時，曾以戲謔口吻連絡被害人，引發輿論撻伐，懲戒法院本月22日開庭，劉員向法官表示希望從重量刑，而他是真的深切感到悔意，因此選擇從重。

    去年12月的母女輕生案，當時劉員要找母女來做筆錄，但多次撥打電話未成功聯繫，終於聯絡上時，竟輕佻說出「你還活著喔？」大大刺激母女，最後被害人選擇輕生。

    警方事後發現曾姓女兒在輕生前，有一份備忘錄，內容痛罵「爛警察」、「遇到這種人，可能老天也不讓我們活了，不懂這種人抱著什麼心態當警察」。

    懲戒法院開庭時，劉員先前往地檢署與死者家屬進行修復式司法，並取得家屬原諒，雙方還擁抱，隨後在懲戒法院開庭時，在法官詢問劉員希望判輕還是判重時，劉員連說兩次「希望判重」。

    有媒體報導，劉員向法官表示沒有悔意，才希望判重，但據了解，劉員沒有向法官表示無悔意，而是認為選擇從輕好像在逃避責任，而他是真的深切感到悔意，因此選擇從重。

    目前劉員被調往內湖分局警備隊，據身邊同仁表示，劉員一直對該案很後悔，也希望日後有機會能調回派出所再為打擊犯罪、服務民眾盡一份心力；內湖分局則表示會持續觀察劉員的心理及工作狀況決定。

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