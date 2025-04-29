偵破張介宗連環殺人分屍案，警友老董捐雄警30萬破案獎金。（高市警局提供）

2025/04/29 14:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案偵破，凶嫌張介宗持續羈押中，據悉檢方近期將起訴，長期挺警的聯硯建設董座吳文福感佩雄警漂亮偵破，將看似人口失蹤案，展現科學辦案精神，細心不漏掉任何可疑，追查出3件殺人分屍並偵破，並尋獲3名死者的殘骸，安慰死者與家屬，特別南下頒發30萬元破案獎金，慰勉警方的辛勞。

吳文福平日熱心公益，對警察不辭辛勞，日夜不休地維護治安、打擊犯罪，更是支持、肯定，經常激勵警察同仁積極投入刑案偵辦，出錢出力，昨（28）日主動發揮民間企業力量，特別南下至高市警局頒發30萬元，支持警察局打造健身中心，同時頒發破案獎勵金。

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他希望以行動力提供一個舒適環境，強健員警體魄、享受揮汗的樂趣，持續肩負起保護高雄市民的責任，吳文福表示，「取之於社會，用之於社會」，發揮熱心公益的精神，秉持著回饋地方的初衷，以行動支持高雄市警方。

吳文福強調南下頒獎勵金，重點不在於頒獎，也不是獎金，而是希望藉此激發警察向心力與榮譽感，尤其高雄發生震驚全臺的連續殺人分屍案，警方能迅速破案，安定民心，一定要給予高度肯定，同時期盼能夠拋磚引玉，讓更多善心人士參與，一起支持辛苦的警察人員。

高市警察局長林炎田非常感謝聯硯建設的慷慨捐贈，未來將繼續秉持公正廉潔的原則，善用社會各界資源，致力於提升治安服務品質，感謝聯硯建設公司慷慨解囊，期待未來能有更多企業與社會大眾攜手合作，共同為社會和諧與安全努力。

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