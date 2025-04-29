上市紙廠4天發生3火警 竟是自家保全員縱火

桃園市新屋區知名上市公司紙廠去年1月間短短4天內發生3起火警，警、消追出是紙廠吳姓保全員涉嫌縱火，桃園地檢署偵結將吳男起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/04/29 14:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市新屋區一家知名股票上市紙廠及附近所停放機車，去年1月間短短4天內發生3起火警，造成1輛機車、2處回收紙類原料堆置區燒毀，警、消認為接連發生火警不尋常，調閱監視影像發現是紙廠吳姓保全員涉嫌以打火機縱火，吳被捕後坦承心情不好而縱火發洩，桃園地檢署依放火燒燬住宅等以外他人所有物罪嫌將吳男起訴。

檢警調查，新屋區中山西路2段附近於去年1月5日晚間10時許，擔任紙廠保全的吳男騎車經過時，見路邊停放1輛機車，機車旁堆放衣物，見四下無人，涉嫌以打火機點燃衣物並朝機車丟擲，造成機車被大火燒燬。

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同月7日上午11點28分許，吳男在紙廠廠區內巡視廠區東側戶外回收堆置區時，又涉嫌持打火機點燃回收紙類堆置區導致引發大火，火勢蔓延至戶外堆置場，經消防人員灌救才撲滅，燒毀面積約500平方公尺；次日晚間9點46分許，吳男又於巡視紙廠另處戶外紙類堆置區，再度以打火機引燃紙類導致引發大火，經消防人員灌救後才撲滅火勢，焚燒面積約20平方公尺。

廠方與警消對於該處短短4天接連發生3起火警懷疑有鬼，追查3處火場地點監視器影像，發現吳男都在案發前出沒，消防局鑑識報告也顯示3處火警都有人為縱火跡象，將吳男查緝送辦；檢察官傳喚偵訊時，吳男自白坦承犯行，辯稱因為心情不好而縱火發洩情緒，檢方偵結依放火燒燬住宅等以外他人所有物罪嫌將吳男起訴。

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