台中北屯凌晨驚悚！男持刀騎車狂追拍車窗 救護車衝派出所求助

台中市北屯區一名男子今天凌晨精神狀況不佳，救護車到場時持刀揮舞追趕。（消防局提供）

2025/04/29 14:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今（29）日凌晨上演驚悚場景，一名情緒失控男子在友人家門口，竟持刀追逐前來救護的消防局救護車，甚至騎機車緊追不捨猛拍車窗，讓救護人員嚇得不敢下車，只能倒車脫逃急駛派出所求援，所幸最終無人受傷，但驚險畫面曝光，仍令人冷汗直流。

經查，年約40歲男子是彰化人，好友見他找不到工作，找他來台中工作，順便讓他居住在家中，近期因工作不穩定情緒頻現波動，家中常被他砸得亂七八糟，昨日黃男突與公司解約後更顯焦躁，友人見他疑似食用過量藥物、無法控制情緒，擔心出事報案求助，希望強制送醫能讓他情緒穩定下來，未料竟衍生驚魂插曲。

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今天凌晨3時17分，消防局接獲報案指北屯區軍功東街一處民宅內有男子需救護，東山分隊派出救護車與隊員林英華、鄭文仁趕往，3時21分救護車剛抵達，就看到男子突然持刀從屋內衝出，見到救護車竟怒目相向，隨即高舉水果刀狂奔追車並揮砍，兩名救護人員見狀立即將車輛倒退駛離，未敢貿然下車。

救護車駛離至環中東路等紅燈時，只見黃男竟持刀騎機車尾隨而至，猛拍救護車窗，場面如同電影追逐驚險，救護人員緊急直奔第五分局東山派出所報案，3時56分返隊待命，確認車輛並無損毀。

警方獲報後再次聯繫消防局，東山分隊再度出動消防車與救護車各一輛，並由小隊長張健峰帶隊，派出6名消防人員進行第二波處置，此次由警方陪同進入現場，勸導男子放下刀具後，於屋外將其護送上救護車，並由員警在車內陪同戒護，送往慈濟醫院診治。

警方表示，全案將依恐嚇、醫療法等罪嫌偵辦，呼籲民眾遇到精神不穩或需強制送醫情形，應冷靜配合警消指引，避免傷害他人也危及自身安全。

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